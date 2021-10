La mise à jour gratuite de Bugsnax Isle of Bigsnax sera disponible l’année prochaine

Développé par Young Horses, l’aventure à la première personne Bugsnax obtient une extension l’année prochaine appelée Isle of Bigsnax.

Si vous n’êtes pas familier avec Bugsnax, vous y incarnez un journaliste d’investigation explorant l’île de Snaktooth.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’île abrite les légendaires créatures mi-insectes mi-collations appelées Bugsnax. Vous serez chargé de découvrir, chasser et capturer les 100 créatures tout en « traquant » et en réunissant les habitants de l’île.

Avec l’extension à venir, vous devrez maîtriser de nouvelles mécaniques comme le Shrink Spice, qui peut réduire le Bugsnax géant à une taille attrapable. Chandlo, Floofty, Triffany et Shelda exploreront l’île avec vous en retraçant son histoire oubliée depuis longtemps, et vous entendrez plus de leurs histoires personnelles.

À Snaxburg, vous découvrirez que vous avez votre propre hutte. Si vous relevez des défis qui apparaissent dans votre boîte aux lettres, vous gagnerez des meubles et des accessoires pour personnaliser votre espace de vie. Ces défis mettent quelques rebondissements dans le gameplay et « bouleverseront la façon dont vous explorez et attrapez ».

Vous capturerez également des Bughats rares afin de pouvoir habiller votre Bugsnax préféré.

Voici un récapitulatif de ce à quoi s’attendre lorsque le contenu gratuit sera disponible : un nouveau biome, une douzaine de nouveaux Bugsnax, plus de 100 défis et 30 quêtes, près de 200 décorations à collectionner, plus de dialogues du casting de retour.

Si vous êtes un joueur de retour, vous pouvez commencer à jouer à l’île de Bigsnax en chargeant votre sauvegarde terminée, ce qui vous ramènera à Snaxburg. Pour les nouveaux joueurs, ce contenu apparaîtra de manière organique pendant que vous jouez.