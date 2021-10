La mise à jour gratuite ‘Garden Story’ ajoute de nouvelles boutiques, raccourcis et chapeaux

Garden Story, un adorable RPG sur un petit raisin dans une grande quête, est sorti depuis deux mois déjà, ce qui signifie qu’il est temps pour la grande mise à jour d’automne gratuite ! Après tout, un jeu sur les jardins doit rester en saison.

La charité s’il-vous-plaît! Une mise à jour d’automne gratuite arrive dans Garden Story le 28 octobre ! ?? ✨ De nouvelles boutiques à Perennial Plaza

✨ Plus de cosmétiques et d’objets à débloquer

✨ Niveau de mise à niveau final pour les outils

✨ Terrains à bâtir et raccourcis supplémentaires Quelle fonctionnalité vous passionne le plus ? pic.twitter.com/qtCPdoU6z5 — Garden Story est MAINTENANT DISPONIBLE ! (@gardenstorygame) 18 octobre 2021

La mise à jour d’automne ajoutera les éléments suivants au jeu :

Nouvelles boutiques disponibles à Perennial Plaza Plus de chapeaux et de sacs à dos pour Concord Niveaux de mise à niveau finaux pour les outils (avec un nouveau look et une fonctionnalité spéciale) Débloquables pour compléter les collections de la bibliothèque Parcelles de construction supplémentaires Plus de raccourcis pour voyager plus facilement

La mise à jour arrive sur Garden Story sur PC le 28 octobre et sur Nintendo Switch « peu de temps après ». Assurez-vous de lire notre critique du jeu pour voir si c’est votre tasse de thé au chocolat chaud – ce pourrait être l’activité idéale par temps froid et confortable !