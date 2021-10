Image : Nintendo

Nous avons entendu comment Animal Crossing: Nouveaux Horizons recevra bientôt sa dernière mise à jour gratuite majeure, mais ce que vous ne saviez peut-être pas non plus, c’est que l’extension Happy Home Paradise pour le jeu – arrivant à la même date (5 novembre) – sera le « premier et unique » DLC payant du jeu. teneur.

Nintendo a clarifié cela à propos du prochain DLC dans une récente déclaration à IGN :

« Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduit une nouvelle expérience de jeu dans laquelle le joueur rejoint l’équipe de Paradise Planning et aide à faire de la résidence de rêve de leur client une réalité.

« Il s’agit d’une mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons et offre une expérience de jeu distinctive et différente. Par conséquent, il était logique de l’inclure en tant que premier et unique DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons. »

Bien que ce soit tout pour les DLC payants, en termes de mises à jour, il y aura probablement encore des correctifs « mineurs » publiés à l’avenir (après l’arrivée du dernier « majeur ») pour corriger les bugs, les problèmes et plus encore.

Il convient de noter que le DLC sera également accessible aux abonnés du « Pack d’extension » de NSO. Que pensez-vous de la fin du support DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons si bientôt par Nintendo? Laissez un commentaire ci-dessous.