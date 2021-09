La mise à jour Hearth and Home de Valheim est désormais disponible pour tous vos besoins de construction et de cuisine

Coffee Stain et Iron Gate Studio ont publié Hearth and Home, la première mise à jour de contenu pour Valheim.

La nouvelle mise à jour apporte une grande variété de remaniements de gameplay, de révisions du système, d’ajouts d’objets et de fonctionnalités demandées par la communauté qui approfondissent le gameplay de base.

En se concentrant sur l’amélioration de la construction de base de base et des mécanismes de survie, la mise à jour fournit plus d’outils pour créer la maison longue de vos rêves et de nouvelles recettes à concocter.

Avec la mise à jour, vous trouverez des pièces de construction en bois sombre et en pierre disponibles au lancement. Cela comprend des poutres et des poteaux Darkwood décorés d’embellissements Viking, un nouveau type de toit Darkwood et des ornements, et il y a même un trône en pierre pour ceux qui souhaitent s’asseoir sur une dalle dure.

Demandé par la communauté, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités pour vos amis Lox, et vous pouvez désormais nommer vos animaux de compagnie. D’autres fonctionnalités très demandées ont également été ajoutées, notamment le partage de cartes entre les joueurs, la plantation de types d’arbres supplémentaires et une nouvelle extension d’oblitération qui peut détruire des objets et lutter contre la pollution des océans.

Les nouvelles extensions de cuisson contiennent des éléments tels que des étagères à épices, des tables de boucherie et des casseroles et poêles. De la viande de cerf, de loup et de sanglier, de la viande séchée et des brochettes ont également été introduites, aux côtés de muckshakes, d’oignons, de soupe à l’oignon et de “eyescream”.

Les nouvelles recettes peuvent également améliorer le système de santé et d’endurance et vous permettront d’« affiner » votre alimentation en fonction de votre style de jeu.

Il y a aussi une nouvelle hache de combat en cristal, un bouclier de tour d’os, un bouclier en fer et un couteau en argent qui ont été ajoutés à l’armurerie aux côtés d’ajustements d’équilibrage des arcs et des haches de combat. Les modifications apportées aux boucliers et aux mécanismes de blocage ajouteront également une plus grande profondeur au combat.

Une liste complète des notes de mise à jour peut être trouvée ici.

Lancé dans Steam Early Access en février de cette année, Valheim est devenu un succès instantané et s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires en moins de deux mois et a atteint un pic de plus de 500 000 joueurs simultanés, ce qui en fait le cinquième jeu à le faire dans l’histoire de Steam.

Si vous jouez au jeu ou que vous débutez, nos différents guides sont là pour vous aider. En voici un sur la recherche de fer, comment apprivoiser les loups pour le combat, et vous pouvez trouver notre guide général de Valheim ici.