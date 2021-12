La mise à jour hebdomadaire de Grand Theft Auto Online offre à chaque joueur une nouvelle voiture

Rockstar Games est apparemment dans l’esprit de donner, car toute personne qui se connecte à la mise à jour hebdomadaire de Grand Theft Auto Online pour la semaine prochaine obtient une voiture gratuite.

La Gallivanter Baller ST, un tout nouveau véhicule dans le monde de GTA Online, apparaîtra gratuitement dans la boutique du jeu Legendary Motorsport jusqu’au 29 décembre. La voiture est livrée avec la livrée Festive Stripes pour que vous puissiez décorer votre nouveau jouet pour la saison des vacances.

La mise à jour hebdomadaire apporte également à tous les joueurs un forfait spécial vacances contenant un masque de poisson-clown pour les braquages, un t-shirt rouge festif, un lanceur de feux d’artifice avec 25 cartouches et plusieurs autres explosifs.

Toutes les tenues de vacances précédemment disponibles sont de retour dans les magasins de vêtements, tout comme les quatre modes de jeu classiques de GTA Online : In & Out, Stockpile, Resurrection et Tiny Racers. La Baller ST n’est pas la seule voiture de cette mise à jour, car la voiture de sport Overflod Zeno arrive dans la boutique Legendary Motorsport pour être achetée avec la monnaie du jeu.

Cette mise à jour hebdomadaire est la première après The Contract, une nouvelle mise à jour basée sur une histoire mettant en vedette le protagoniste de GTA V Franklin et l’icône musicale du monde réel Dr. Dre. Les joueurs peuvent aider Dre à trouver une partie de sa musique inédite, puis l’écouter ensuite.

