La mise à jour hebdomadaire de GTA Online offre des récompenses supplémentaires aux activités de rencontre en voiture et de boîte de nuit

GTA Online propose de nouveaux bonus pour la semaine du 9 septembre, et tout est centré sur les rencontres de voitures et les boîtes de nuit.

Obtenez une double représentation de l’une des activités du LS Car Meet, y compris Street Race et Pursuit. Augmenter votre LS Car Meet Rep peut vous procurer de nouveaux mods de voiture et de nouveaux produits cosmétiques comme des vêtements. Si c’est votre première fois et que vous devez vous rendre au LS Car Meet, vous pouvez le trouver à Cypress Flats, qui se trouve à peu près dans le sud-est de Los Santos. De plus, si vous remportez huit courses de vitesse dans le LS Car Meet, vous obtiendrez un Pfister Growler en récompense.

La piste d’essai de Car Meet vous permettra également d’essayer de nouvelles voitures comme la Karin Previon et d’autres véhicules de fantaisie. Vous pouvez tester ces achats potentiels dans les modes Contre-la-montre et Scramble.

Des récompenses doubles seront offertes pour la participation à Vehicle Vendetta, qui est essentiellement une course automobile… mais avec des mitrailleuses et des bombes. La vitesse de production des stocks d’entrepôt de discothèque sera également augmentée et vous obtiendrez des marchandises à deux fois la vitesse normale cette semaine.

La grande victoire de Lucky Wheel de cette semaine est la Truffade Adder, une élégante course orange brûlé que Rockstar Newswire décrit comme « une hypercar énergivore qui fait peur aux écologistes en piquetage du monde entier ».

Remises

Toute propriété de boîte de nuit, ainsi que toutes les mises à niveau et rénovations–40 % de réductionDeclasse Hotring Sabre–40 % de réductionBlimp–40 % de réductionLampadati Michelli GT–40 % de réductionÖverflöd Imorgon–40 % de réductionBuckingham Alpha-Z1–40 % de réductionProgen PR4– 30% de réductionAnnis ZR350–30% de réduction

Comme toujours, si vous connectez votre compte Prime Gaming à votre compte Rockstar Games Social Club, vous obtiendrez des bonus. Les récompenses de cette semaine pour la connexion des deux comptes sont de 100 000 GTA $ pour jouer à tout moment, 35% de réduction sur Obey Tailgater S et 80% de réduction sur Vapid Flash GT.

Dans d’autres nouvelles de GTA, la bande-annonce PS5 de GTA V a été diffusée sur la vitrine PlayStation. Une mise à jour de la chronologie a également été annoncée lors du même événement : GTA V sur PS5 sera reporté à mars 2022 par opposition à la date initiale du 11 novembre 2021. En attendant, les joueurs sur la version PS4 peuvent obtenir 1 000 000 GTA$ chaque mois jusqu’à GTA Online versions pour PS5.

