La mise à jour iCloud offre une commutation transparente entre Mac et PC

Apple a déployé une mise à jour pour iCloud pour Windows qui minimise les frictions associées au saut entre Mac et PC.

La version 12.5 est livrée avec une mise à niveau pour les mots de passe iCloud, qui fonctionne désormais comme un gestionnaire de mots de passe à part entière, permettant aux utilisateurs de parcourir, gérer et mettre à jour les informations d’identification enregistrées dans leur trousseau iCloud à partir de leur appareil Windows.

La fonctionnalité des mots de passe iCloud a été introduite pour la première fois dans Windows plus tôt cette année, mais uniquement sous la forme d’une extension Chrome, qui souffrait à la fois de fonctionnalités limitées (les utilisateurs ne pouvaient pas parcourir ou modifier les mots de passe) et d’un déploiement turbulent.

La nouvelle application iCloud pour Windows, cependant, permet aux utilisateurs de gérer leurs mots de passe stockés sans avoir à allumer un appareil Apple ; un plus évident.

iCloud pour Windows

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité de mots de passe iCloud, les utilisateurs devront télécharger la dernière version d’iCloud pour Windows via le Windows Store. Si une version précédente est déjà installée sur la machine, une mise à jour peut être déclenchée via la même page.

Une fois installés, les utilisateurs doivent ensuite activer le mot de passe iCloud via la page des paramètres iCloud et configurer une connexion biométrique ou basée sur un code PIN via Windows Hello.

Une fois ces étapes terminées, les mots de passe stockés dans le trousseau iCloud se synchroniseront sur les appareils Windows et Apple et les fonctionnalités de gestion devraient devenir disponibles via l’application Windows.

Une alternative évidente serait de déplacer les mots de passe d’iCloud Keychain vers un gestionnaire de mots de passe tiers (LastPass, Dashlane, etc.) qui offre une prise en charge multiplateforme. Un autre avantage est que ces services sont susceptibles d’offrir une gamme plus étendue de fonctionnalités avancées, telles que la surveillance du dark web ou même le stockage dans le cloud.

Néanmoins, la mise à jour iCloud pour Windows donnera un coup de pouce à toute personne qui se retrouve intégrée à l’écosystème Apple, mais qui a également besoin d’accéder à des comptes en ligne à partir d’un appareil Windows à l’occasion.

Via TheVerge