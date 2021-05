La mise à jour iOS 14.5.1 provoque le blocage de l’application Apple Music sur CarPlay

Apple Music sur CarPlay plante à plusieurs reprises pour certains utilisateurs iOS. Voici les détails complets.

Hier, de nombreux rapports d’utilisateurs d’Apple Music ont commencé à faire surface sur les plantages de l’application CarPlay. L’application Musique sur CarPlay se bloque à plusieurs reprises au lancement, sans dépasser l’écran de démarrage. Le crash d’Apple Music CarPlay ne semble se produire que pour ceux qui sont passés à iOS 14.5.1. Cependant, le problème n’a pas commencé immédiatement après la mise à jour des utilisateurs.

«L’application Apple Music a cessé de fonctionner sur CarPlay. Lorsque je clique dessus, il s’ouvre, puis se ferme immédiatement et revient à l’écran d’accueil. Aucune idée de ce qui a changé », écrit un utilisateur frustré sur Reddit. «Je me suis assuré que tout était mis à jour sur mon iPhone, j’ai redémarré le téléphone et j’ai allumé et éteint l’autoradio. Rien n’a aidé.

Lorsque Apple Music continue de planter, ce sont de nombreuses étapes recommandées pour résoudre le problème. Mais il semble qu’il s’agisse d’un problème côté serveur qu’Apple devra publier un correctif pour le résoudre. Certains utilisateurs signalent que mettre le téléphone en mode Avion pour désactiver le WiFi et le cellulaire résout le problème, mais l’application Apple Music plantera si elle est à nouveau connectée à Internet.

“Très probablement, c’est un problème Apple Music qui fait planter l’application, Apple devrait publier un correctif côté serveur qui ramènerait les choses à la normale plutôt tôt que tard”, rapporte Autoevolution.

Il est intéressant de noter que les plantages Apple Music CarPlay n’affectent que la version la plus récente d’iOS. Ceux qui n’ont pas mis à jour leur iPhone avec la dernière version peuvent toujours utiliser l’application Apple Music avec CarPlay. Rencontrez-vous des problèmes avec la connexion d’Apple Music à CarPlay ou un crash immédiat de CarPlay?

Comment réparer les plantages Apple Music CarPlay

Pour ce problème particulier, vous devrez attendre qu’Apple publie une mise à jour côté serveur. Vous devriez toujours essayer de redémarrer votre téléphone, d’allumer et d’éteindre l’autoradio et de vous assurer que vos applications sont à jour. Bien que dans ce cas, le problème semble provenir d’une mise à jour publiée par Apple.

Si vous rencontrez des problèmes avec l’application Apple Music sur votre téléphone, il y a quelques choses à essayer. Redémarrez votre appareil et effacez le cache de l’application si vous ne pouvez pas lancer l’application sur votre iPhone.

Vous pouvez consulter le guide Digital Music News pour savoir quoi faire si Apple Music continue de planter. Cet article offre une aide détaillée sur le diagnostic et la correction des erreurs qui ne sont pas liées à CarPlay.