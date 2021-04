La mise à jour iOS 14.5 est fournie avec la transparence du suivi des applications pour une meilleure confidentialité

Lundi, Apple déploie une fonctionnalité de confidentialité tant attendue pour iOS. La dernière version du système d’exploitation mobile de la société, iOS 14.5, incitera les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à désactiver le suivi dans les applications qui surveillent leur comportement et partagent ces données avec des tiers.

Cette nouvelle fonctionnalité est une étape importante pour la confidentialité des utilisateurs, car elle permet aux utilisateurs de mieux contrôler les données de leurs applications de téléphonie mobile et la façon dont elles sont utilisées par des entreprises, comme Facebook et Google, pour cibler les publicités. Dans le même temps, cette décision a frustré les développeurs d’applications et les entreprises technologiques qui s’appuient sur le réservoir de données utilisateur depuis des années et qui craignent d’en être coupées dans un proche avenir.

La plus grande différence que la plupart des gens verront avec l’introduction du nouvel outil de confidentialité, appelé App Tracking Transparency, est une fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous ouvrez une application qui vous suit:

Pomme

Depuis 2012, les applications développées pour iOS utilisent un identifiant pour la publicité (IDFA) pour effectuer un suivi sur différents sites Web et applications. Les applications collectent généralement cet identifiant afin de pouvoir connecter les informations sur l’utilisateur recueillies via l’application aux informations sur cet utilisateur recueillies ailleurs, comme sur le Web, afin de mieux cibler les publicités. Avant la 14.5, les utilisateurs mobiles Apple pouvaient limiter le suivi des publicités grâce à des bascules profondément dans les paramètres du logiciel, mais cette dernière mise à jour invite directement les utilisateurs à approuver et à désapprouver ce suivi pour chaque application.

Cependant, avec la fonctionnalité de transparence du suivi des applications, les applications auront besoin de l’autorisation des utilisateurs pour accéder à l’IDFA d’un utilisateur avant d’effectuer le suivi, ce qui pourrait inclure la collecte de données utilisateur à vendre à des courtiers en données ou la liaison des données d’application d’un utilisateur avec des données tierces qui ont été collectées dans afin de cibler les annonces. Selon Apple, ces nouvelles règles auront également un impact sur d’autres processus d’application, notamment le partage de données de localisation avec des courtiers en données et la mise en œuvre de trackers cachés dans le but de mener des analyses publicitaires. Certains experts du secteur de la publicité estiment qu’un grand nombre d’utilisateurs désactiveront le suivi lorsque la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications sera mise en ligne.

La mise à jour logicielle iOS 14.5 est considérée comme une victoire majeure pour la confidentialité des utilisateurs et devrait donner aux utilisateurs d’iPhone une bien meilleure idée du type de suivi qui a lieu sur leurs appareils (en fait, les défenseurs de la confidentialité étaient frustrés que l’outil n’ait pas été déployé. plus tôt). Bien que les utilisateurs Apple aient eu un certain contrôle sur le suivi des publicités dans le passé, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de refuser d’être suivis.

«Ils verront une simple fenêtre contextuelle qui les incitera essentiellement à répondre à la question de savoir s’ils acceptent ou non d’être suivis? Si tel est le cas, les choses avancent », a expliqué le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview avec Kara Swisher au début du mois. “Si ce n’est pas le cas, le suivi est désactivé pour cette personne en ce qui concerne cette application spécifique.”

Dans le même temps, cette nouvelle fonctionnalité Apple a frustré d’autres entreprises technologiques qui s’appuient fortement sur ces données pour soutenir leurs activités de publicité Web. Google a annoncé un certain nombre de modifications de ses systèmes d’annonces Google à la suite de l’annonce des nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple. La mise à jour a également conduit à un combat plutôt public entre Facebook et Apple. Facebook a mené une campagne médiatique de plusieurs mois affirmant que les changements d’Apple nuiraient aux publicités personnalisées qui soutiennent les petites entreprises. Le changement est en fait plus susceptible de nuire à Facebook, en supposant que de nombreux utilisateurs de Facebook se désengagent.

Apple mène sa propre campagne, vantant la confidentialité et la sécurité comme caractéristiques clés de ses produits, depuis des années. Tim Cook, le PDG de la société, a longtemps souligné qu’Apple n’était pas dans le secteur des données, une position qui le mettait de plus en plus en désaccord avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. La transparence du suivi des applications n’est même pas la seule grande mise à jour de confidentialité dans iOS 14, qui comprend également des «étiquettes nutritionnelles de confidentialité» qui encouragent les applications à fournir des explications plus faciles à comprendre sur leur confidentialité.

Outre ses fonctionnalités de confidentialité, iOS 14.5 offre quelques autres raisons de mettre à jour votre logiciel. Par exemple, vous pourrez désormais configurer votre téléphone pour télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité, plutôt que de vous souvenir de le faire vous-même. De nouvelles options d’emoji sont disponibles. Vous avez également la possibilité de déverrouiller votre téléphone à l’aide d’une Apple Watch si les caméras d’identification faciale de l’appareil voient que vous portez un masque.

L’outil de transparence du suivi des applications ne signifiera pas nécessairement la fin de tout suivi, et Apple est déjà en train de jouer à whack-a-mole en essayant de trouver et d’arrêter d’autres solutions de contournement pour identifier votre appareil. Néanmoins, cette nouvelle fonctionnalité est un nouveau moyen direct de rappeler aux utilisateurs le type de données que les applications recherchent à leur sujet.

