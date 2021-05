La mise à jour iPadOS est en retard, mais elle ne fera pas la seule chose dont j’ai besoin

Avec la sortie des nouveaux modèles d’iPad Pro, il y a eu une autre vague de commentaires sur le besoin urgent d’une mise à jour iPadOS pour permettre au logiciel de rattraper le matériel.

Je suis tout à fait d’accord – mais pour moi, aucune des améliorations attendues d’iPadOS 15 ne résout la plus grande différence entre un iPad et un Mac …

Les fenêtres.

Les appareils iOS ont toujours été médiocres en matière de multitâche. Le multitâche sur iPad a évolué, bien sûr, mais seulement d’inexistant à terrible puis médiocre. La version d’aujourd’hui reste, à mon avis, maladroite et peu intuitive.

Lorsque je travaille dans une seule application, je suis heureux de faire la plupart des choses sur mon iPad. J’ai écrit des milliers de mots de romans sur un seul. J’ai travaillé sur des scénarios. J’ai édité des photos. J’ai planifié des projets. J’ai même fait un petit montage vidéo.

Ma seule frustration avec le travail avec une seule application sur un iPad est que parfois l’écran est un peu à l’étroit. C’est pourquoi je possède un MacBook Pro 16 pouces et je préfère un moniteur externe pour des tâches telles que l’édition de photos et de vidéos. Mais je pourrais brancher mon iPad sur un moniteur externe pour résoudre en partie ce problème.

Mon problème bien plus important est le multitâche – qui est une grande partie de mon utilisation Mac. Lorsque j’écris ici, par exemple, j’ai une fenêtre de recherche sur la gauche pour les photos et les graphiques, une fenêtre de navigateur pour le matériel source, une deuxième pour l’écriture, et un salon de discussion Slack et Tweetdeck sur la droite.

Je peux gérer avec moins que cela, mais au minimum, j’ai besoin de deux fenêtres de navigateur ouvertes et d’un moyen de garder un œil sur le chat. Lorsque je travaille dans une chambre d’hôtel, par exemple, je peux avoir deux fenêtres de navigateur côte à côte sur mon écran 16 pouces, puis avoir la fenêtre de discussion sur mon iPad.

La clé, cependant, ce sont les fenêtres. Windows me laisse…

Avoir un nombre arbitraire d’applications visibles Placez deux ou plusieurs applications côte à côte Dans n’importe quelle configuration que j’aime (par rapport aux blocs fixes sur l’iPad) Empilez les applications verticalement et horizontalement Avoir des applications qui se chevauchent

Ce dernier est quelque chose que je fais beaucoup lorsque je travaille sans moniteur externe – être capable de voir suffisamment d’une fenêtre tout en l’avoir partiellement derrière ma fenêtre principale, et capable de l’amener à l’avant en un seul clic.

Je fais aussi très souvent défiler une fenêtre d’arrière-plan à deux doigts sans la mettre au point, une fonctionnalité macOS que j’adore.

Le système multitâche d’iPadOS est, en comparaison, horriblement inflexible et maladroit à manipuler.

La mise à jour présumée du système d’exploitation iPad semble parfaitement bien. Les suggestions de mon collègue Parker Ortolani semblent encore plus fines. Mais rien de tout cela ne me rapproche à distance de changer ma vision de l’iPad, en tant qu’appareil fantastique à tâche unique et multitâche maladroit et limité. Et cela ne changera jamais tant que l’iPadOS n’offrira pas de véritables fenêtres.

Personnellement, je doute que cela se produise un jour. Windows est, à mon avis, le plus grand différenciateur entre les deux plates-formes, et je soupçonne que la même chose est vraie pour beaucoup d’autres. Leur présenter iPadOS reviendrait à brouiller la différence entre le Mac et l’iPad à un point tel que je pense que même Apple se sentirait mal à l’aise (malgré l’insistance parfois de la société sur le fait que c’est un ordinateur).

J’ai donc hâte de voir ce qui émergera à la WWDC. Mais une chose à laquelle je ne m’attends pas, c’est que quelque chose change mon point de vue selon lequel les iPad sont destinés à une seule tâche et les Mac sont destinés au multitâche.

C’est mon avis – quel est le vôtre? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.

