La mise à jour « Journey’s End » de Terraria est enfin disponible sur Nintendo Switch

La peine d’attendre

La mise à jour tant attendue de « Journey’s End » a été ajoutée aujourd’hui à Terrariums sur la Nintendo Switch. Il s’agit du même contenu qui a été initialement ajouté à la version PC en mai 2020.

Le développeur Re-Logic a expliqué à quoi les joueurs de Switch peuvent s’attendre sur les forums officiels du jeu :

« Lancé initialement en mai 2020 pour PC, Journey’s End amène Terraria au niveau supérieur, à un endroit où le jeu de base peut enfin être qualifié de « complet ». De nouvelles façons de jouer au jeu, à plus de 1000 nouveaux objets à trouver et à fabriquer , à de nouveaux boss à défier, et même un examen complet de tout le contenu du jeu pour l’équilibre, la qualité graphique et la mécanique – vraiment, Journey’s End a quelque chose pour tout le monde. Nous avons hâte de voir vos réactions pendant que vous plongez dans tout ce que cette mise à jour a à offrir, et nous espérons que vous apprécierez pleinement notre cadeau. Cela a été un voyage incroyable en effet… mais nous pensons vraiment que cette fin n’est vraiment qu’un nouveau départ pour le monde incroyable de Terraria. «