La mise à jour Knives Out 2 de Rian Johnson rend la suite si réelle

Le premier film À couteaux tirés a fini par être un démarreur de franchise, et le public est impatient de voir combien de suites pourraient suivre, mettant en vedette Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc. L’original présentait un casting fou comprenant des personnalités comme Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Ana de Armas, Toni Colette et Chris Evans. Ce sont de grosses chaussures à remplir, mais Rian Johnson a encore une fois réussi à s’emparer d’un ensemble de tueur pour Knives Out 2.