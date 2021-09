La mise à jour majeure de la PS5 de Sony déverrouille l’emplacement SSD pour un stockage de jeu accru

La PlayStation 5 de Sony était une formidable console de nouvelle génération au lancement, mais il y avait une omission flagrante. Contrairement à la Xbox Series X, il n’était pas possible au départ de mettre à niveau le stockage de la PS5 avec un disque SSD M.2. Un emplacement pour le lecteur est intégré à chaque console, mais Sony a expliqué que pour l’utiliser, les propriétaires de PS5 devraient attendre une mise à jour logicielle. Cette semaine, la mise à jour est enfin arrivée et tout le monde peut désormais étendre le stockage sur sa PS5 avec l’emplacement SSD.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comment ajouter un stockage SSD M.2 à votre PS5

Microsoft a placé un emplacement pour carte d’extension SSD à l’extérieur de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Sony, quant à lui, a choisi de placer l’emplacement d’extension sous le couvercle de la PS5. En d’autres termes, un certain assemblage sera nécessaire si vous choisissez d’étendre le stockage sur votre PS5.

Si vous vous engagez à faire plus de place pour les jeux sur votre PS5, la première étape consiste à vous procurer un SSD M.2 compatible. Comme le note Sony, un lecteur doit répondre à un certain nombre d’exigences pour être compatible avec la console. Vous pouvez en savoir plus sur ces exigences sur le site d’assistance de Sony.

Une fois que vous avez un SSD M.2, assurez-vous d’avoir mis à jour votre PS5 vers la dernière version. Ensuite, éteignez votre console et retirez la base et les câbles connectés. Maintenant, avant de commencer à démonter votre PS5, regardez la vidéo ci-dessous, car vous devez voir les étapes à partir d’ici :

L’accès au slot d’extension SSD M.2 est sans aucun doute la meilleure raison de mettre à jour. Cela dit, il y a beaucoup d’autres ajouts notables. Tout d’abord, Sony a apporté plusieurs modifications très demandées à l’expérience utilisateur sur la PS5. Par exemple, vous pouvez désormais personnaliser le Centre de contrôle en réorganisant ou en masquant les icônes en bas de l’écran. Vous pouvez également afficher et écrire des messages à partir de Game Base, voir des vignettes de jeu individuelles pour les versions PS4 et PS5 des jeux, et facilement mettre en pause ou reprendre Screen Reader si vous l’avez activé. Voir le reste des changements sur le blog de Sony.

Comment installer le dernier logiciel système PS5

Les mises à jour PS5 devraient s’installer automatiquement, mais si elles n’ont pas atteint votre console pour une raison quelconque, accédez à Paramètres > Système > Logiciel système > Mise à jour et paramètres du logiciel système > Mettre à jour le logiciel système et sélectionnez Mettre à jour via Internet. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour démarrer le téléchargement, suivez ce guide pour télécharger et installer la mise à jour à partir d’une clé USB.