La mise à jour massive de début décembre de Battlefield 2042 ramènera quelques fonctionnalités manquantes, résoudra l’encombrement de l’interface utilisateur

DICE a offert un aperçu détaillé de Champ de bataille 2042La troisième mise à jour post-lancement de, devrait être mise en ligne début décembre. Ce sera de loin le plus gros patch du jeu, et c’est un patch qui comprend une tonne de correctifs et le retour de nombreuses fonctionnalités manquantes.

Dans un article de blog de style feuille de route, DICE a non seulement offert un meilleur aperçu du correctif à venir dans le jeu demain – qui comprend des correctifs pour la floraison excessive d’armes, un nerf pour les aéroglisseurs, des correctifs pour les bugs de réactivation et plus – le développeur a également révélé le mise à jour plus substantielle et plus percutante à venir début décembre.

L’article de blog couvre un large éventail de correctifs, de changements de gameplay, d’ajouts d’interface utilisateur et bien plus encore. Il y en a trop pour les compter, mais nous voulions souligner plusieurs ajouts bienvenus.

L’un des plus gros contributeurs au manque de jeu d’équipe dans Battlefield 2042 est le jeu Interface utilisateur et HUD. Le patch de décembre fera en sorte que l’écran baissé puisse vous montrer les joueurs qui peuvent vous faire revivre à moins de 50 mètres, comme on le voit dans d’autres jeux Battlefield. Si vous envoyez un ping à un joueur abattu en tant que personne ayant la capacité de réanimer, il sera averti qu’un « médical » est en route.

Le bug ennuyeux qui fait que vous ne savez pas si vous êtes entouré d’ennemis ou d’amis à terre a été corrigé, ce qui signifie que les joueurs amicaux seront mis en évidence de manière appropriée. En parlant de cela, vous verrez maintenant revivre les progrès en tant que joueur abattu lorsque quelqu’un vous fait revivre.

Si vous manquez de munitions ou de santé, l’interface utilisateur mettra désormais en évidence les coéquipiers à proximité qui peuvent les reconstituer, vous pouvez donc les prier de vous soigner / vous réapprovisionner. En fait, le jeu vous dira qui vous a soigné/réapprovisionné pour améliorer encore plus le jeu en équipe. Les barres de santé en général seront désormais plus visibles pour l’infanterie et les véhicules ennemis, afin de vous donner une meilleure idée de leur statut.

Heureusement, les icônes du monde des joueurs seront désormais mises à l’échelle en fonction de leur distance par rapport à vous, ce qui devrait aider à désencombrer votre écran. Les icônes des joueurs amicaux devraient désormais également être cachées derrière les murs, ce qui contribuera davantage à l’encombrement des icônes.

La liste des améliorations de la qualité de vie s’étend à l’augmentation de la résolution de la grande carte, ce qui permettra à chacun de savoir plus facilement où il se trouve. L’indicateur de mode de tir sera désormais visible par défaut, pour les armes qui permettent la sélection du mode de tir. Vous pouvez le faire basculer pour qu’il soit toujours activé, que l’arme le propose ou non.

l’audio est un autre domaine qui est retouché dans ce patch. Bien que DICE n’ait pas directement abordé la scène sonore étouffée globale du jeu, le développeur apporte des modifications pour au moins aborder la façon dont l’audio du jeu affecte le gameplay.

Divers sons, tels que la réanimation, le déploiement du bouclier, les fusées éclairantes, les combinaisons ailées et les contre-mesures des véhicules, seront désormais plus audibles lorsqu’ils se produisent hors écran. Il devrait également être beaucoup plus clair lorsque vous vous faites tirer dessus, car cet audio sera désormais plus élevé dans le mixage. Dans l’ensemble, le son des tirs d’armes à distance devrait être plus lisible.

Si vous êtes fan de l’ajout de IA bots, vous serez heureux de savoir qu’eux aussi reçoivent un coup de pouce à leur puissance cérébrale. Ils vous feront désormais revivre de manière plus cohérente, piloteront mieux les hélicoptères et seront généralement plus conscients du mode de jeu auquel ils jouent.

DICE continue également d’apporter des modifications à Battlefield 2042 coups de feu. Après le patch de demain, la mise à jour de décembre résoudra quelques autres points de blocage. D’une part, revenir à votre arme après avoir lancé une grenade devrait maintenant être plus rapide.

Le fusil de précision NTW-50, qui s’est avéré plus efficace contre les véhicules que le lance-roquettes M5, a été nerf. Le revolver M44 ne devrait plus chambrer une balle supplémentaire. La portée 8x, qui avait une vitesse ADS plus rapide que les portées à zoom inférieur, devrait maintenant prendre un peu plus de temps pour zoomer.

Véhicules verra également plusieurs ajustements et correctifs, y compris un correctif pour ce bogue ennuyeux qui rend parfois les contre-mesures totalement inutiles, permettant aux missiles de se verrouiller.

L’aéroglisseur sera encore plus nerf grâce à un correctif qui permettra aux joueurs de tirer à travers la fenêtre avant de manière plus cohérente. Il existe également un assortiment d’autres correctifs de véhicules, tels que des améliorations des positions de sortie pour l’infanterie, la suppression du tremblement d’écran (pour les pilotes) lors du tir de roquettes depuis un hélicoptère, un correctif pour la caméra qui glisse parfois dans le sol et quelques mises à jour du Comportement de vol du missile TOW.

Pour les joueurs qui aiment la progression enrichissante, la mise à jour de décembre ajoutera des missions hebdomadaires qui récompenseront des déverrouillages cosmétiques une fois terminées. C’est une bonne nouvelle car l’écran Collection devrait désormais être plus réactif et intuitif, nécessitant moins de clics pour naviguer.

Au-delà de cela, il existe une liste importante de modifications spécifiques aux spécialistes, que vous pouvez lire sur le lien.