La mise à jour Massive Wear OS atteint enfin le GPS TicWatch Pro 3 promettant de gros gains de performances

Plus de six mois après que Google a annoncé sa mise à jour H-MR2 pour Wear OS, il arrive enfin sur le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3. Curieusement, la mise à jour a été annoncée sur le groupe officiel Mobvoi Ticwatch sur Facebook, avec un changelog attaché.

La mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues, que vous pouvez trouver sur Reddit si vous ne faites pas déjà partie du groupe Facebook. L’une des plus grandes améliorations est l’amélioration des performances, mais la mise à jour apporte également une prise en charge améliorée du chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, ce qui signifie que le TicWatch Pro 3 devrait connaître un énorme bond en termes de performances et, espérons-le, d’autonomie de la batterie. Compte tenu des améliorations que la nouvelle puce a déjà apportées à l’appareil, la nouvelle mise à jour améliore essentiellement la meilleure montre Wear OS.

D’autres améliorations incluent des optimisations du lanceur d’applications, de nouvelles vignettes et de nouveaux modes, ainsi que la possibilité de désactiver l’Assistant Google à partir du bouton d’alimentation, le correctif de sécurité de mars et bien plus encore.

Nous avons expliqué comment rechercher des mises à jour sur votre montre Wear OS. Il est important de connecter votre montre au WiFi ou à votre smartphone via Bluetooth et de vous assurer que votre smartwatch est branchée et en charge pour éviter qu’elle ne s’éteigne lors de la mise à jour. Mobvoi déclare que la mise à jour se déploie par vagues, elle devrait donc atteindre aujourd’hui environ 30% des propriétaires de TicWatch Pro 3 et d’ici samedi, chaque propriétaire devrait obtenir la mise à jour.

