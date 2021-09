La mise à jour Mega PS5 avec prise en charge du SSD M.2 tombe aujourd’hui; Voici tout ce qu’il faut savoir

Une fois installé, le stockage SSD M.2 peut être utilisé pour copier, télécharger, lancer des jeux PS4 et PS5 et des applications multimédias

Sony publiera mercredi la mise à jour tant attendue du système sur PlayStation 5. Selon les notes de mise à jour, la nouvelle mise à jour comprendra plusieurs changements importants qui amélioreront l’interface utilisateur et l’expérience de jeu globale.

La nouvelle mise à jour garantira que les jeux sont clairement marqués par plate-forme. Cela facilitera également l’envoi de messages, tandis que l’envoi et la réception de demandes multijoueurs en ligne deviendront plus fluides.

La mise à jour la plus importante, cependant, est l’installation d’extension de stockage SSD M.2.

Les SSD M.2 sont des disques SSD haute vitesse, compatibles à la fois avec la console PS5 et la console PS5 Digital Edition. Une fois installé, le stockage SSD M.2 peut être utilisé pour copier, télécharger, lancer des jeux PS4 et PS5 et des applications multimédias.

Il est également possible de jouer directement à des jeux PS5 ou PS4 à partir du stockage SSD M.2 et de déplacer librement les jeux entre les options de stockage.

Sony a spécifié des exigences pour la compatibilité des disques SSD M.2, y compris la mise à jour logicielle du système PS5 de septembre. La mise à jour de septembre comprend de nouvelles améliorations UX qui permettent aux joueurs de personnaliser et de gérer plus facilement le contenu. La mise à jour permet la personnalisation du centre de contrôle et améliore la base de jeu. Il a également mis à jour la bibliothèque de jeux et l’écran d’accueil et ajouté des commandes de lecteur d’écran.

Il apportera également l’audio 3D via les haut-parleurs stéréo intégrés du téléviseur. Cependant, il n’y a toujours pas de mot sur la prise en charge audio Dolby Atmos au-delà de la lecture de disques Blu-ray.

Le conglomérat japonais publiera également une mise à jour d’accompagnement pour le contrôleur DualSense sur PS5 qui permettrait aux joueurs d’utiliser le microphone intégré du système pour calibrer les paramètres audio afin qu’ils fonctionnent pour le téléviseur ou la pièce. Pour le casque Pulse 3D de Sony, un nouveau panneau de paramètres d’égaliseur dans le menu de contrôle du son de la console permettrait aux joueurs de modifier l’audio.

Sony n’a pas encore révélé d’heure officielle de lancement de la mise à jour tant attendue. Cependant, ses précédents téléchargements étaient tous disponibles à midi.

