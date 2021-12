La mise à jour Minecraft 1.18.1 corrige les problèmes de brouillard et diminue les diamants, voici les notes de mise à jour

Image : Mojang

Mojang vient d’annoncer le premier correctif pour la toute nouvelle mise à jour 1.18 de Minecraft, intitulée « Caves & Cliffs Part II », qui vise à corriger quelques bugs et problèmes ici et là.

Modifications techniques dans la version 1.18.1 de la pré-version 1 Correction d’un problème qui entraînait des erreurs de délai d’attente pour les joueurs utilisant des connexions à faible bande passante lors de la connexion à un serveur Le brouillard mondial commence désormais plus loin du joueur, pour rendre le terrain éloigné plus visible Au lieu de s’appliquer brouillard en tant que volume sphérique, il est maintenant appliqué en tant que volume cylindrique Bugs corrigés dans 1.18.1 Pre-release 1 MC-219507 – La puissance de la balise revient à la précédente lors du rechargement du monde MC-242729 – L’observateur s’active sans aucune mise à jour à proximité, causé par /clone MC-243216 – La distance de rendu des morceaux sur les serveurs semble plus courte qu’en 1.17.1

Les bogues ci-dessus sont corrigés pour la version préliminaire, qui n’est actuellement disponible que sur PC, mais est destinée à une sortie en direct « à la fin de la semaine prochaine » – le 10 décembre.

Spécifiquement pour Bedrock Edition (qui est celui sur les consoles), voici les correctifs actuellement en ligne :

Correctifs :

Correction d’un plantage pouvant survenir lors de la copie d’une sauvegarde du monde dans certaines langues sur PlayStation Correction d’un plantage pouvant survenir lors de la discussion et de la lecture sur Realms Diminution de la quantité de minerai de diamant généré pour correspondre à l’édition Java Correction de bugs d’éclairage lors de la suppression des sources lumineuses après le retour à l’Overworld d’autres dimensions (MCPE-145828) Les joueurs n’ont plus de problèmes pour se déplacer après avoir réapparu ou sortir d’un lit Ajout d’une invite d’avertissement expliquant la perte potentielle de données lors de la définition de l’emplacement de stockage des fichiers sur Externe sur les appareils Android Correction de divers plantages et liés au stockage problèmes avec la fonctionnalité multi-utilisateurs Android et Amazon Kids/Freetime (MCPE-106524, MCPE-107503, MCPE-37685) Correction de l’arrêt de la simulation dans les sessions multijoueurs lorsque d’autres joueurs s’éloignent de la distance de rendu d’un joueur (MCPE-147391) La commande de téléportation ne réussit plus lorsque ‘checkForBlocks’ est vrai et que la destination est obstruée Correction d’un problème qui pouvait entraîner une page d’achat défectueuse pour Royaumes lorsque le nombre maximum de royaumes est déjà détenu Optimisation de l’écran d’inventaire de la place de marché et chargement amélioré des images de contenu

La version live de Bedrock 1.18.1 n’est actuellement disponible que sur PlayStation, mais est prévue pour d’autres plateformes « dans les prochains jours ».

Si vous avez rencontré des bugs avec la mise à jour 1.18, assurez-vous de les mettre dans le Minecraft Issue Tracker si vous voulez qu’ils soient corrigés !