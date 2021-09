La mise à jour mondiale 6 de Microsoft Flight Simulator est arrivée

La dernière mise à jour majeure de Microsoft Flight Simulator, World Update 6, a été publiée, avec des détails répertoriés via les forums de Flight Simulator. Cette mise à jour englobera les régions de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche, car ces pays recevront de nouvelles villes 3D, plus de 100 nouveaux points d’intérêt et de nouveaux défis.

La mise à jour mondiale 6 améliore les graphismes de ces trois pays et ajoute des villes comme Bâle, en Suisse, et Vienne, en Autriche. L’accent de la mise à jour, cependant, est les chaînes de montagnes des Alpes, le fil conducteur qui relie ces pays. La mise à jour s’accompagne également de nombreuses améliorations de la qualité de vie et de la stabilité.

Le développeur Asobo Studio a fait un excellent travail en gardant Microsoft Flight Simulator frais et pertinent même après sa version initiale de 2020. Plus important encore, cependant, c’est à quel point le fait de garder les mises à jour mondiales ciblées sur des régions spécifiques du monde améliore l’expérience de Flight Simulator. Étant donné que Microsoft Flight Simulator se rapproche du monde entier, l’étendue des endroits où vous pouvez aller peut être intimidante. En limitant ces mises à jour à une seule partie du monde, Asobo donne aux joueurs un endroit sur lequel se concentrer et s’amuser, donnant au jeu une sensation semblable à une visite guidée du monde.

Dès son lancement, Microsoft Flight Simulator est un jeu remarquable grâce à son impressionnante approximation de notre monde, et l’éditeur Microsoft s’engage à fournir du nouveau contenu au jeu pendant dix ans. Il s’est avéré être un succès auprès du public, car il a facilement dépassé les deux millions de joueurs.

Microsoft Flight Simulator est maintenant disponible pour PC et Xbox Series X/S pour 59,99 $. World Update 6 est téléchargeable gratuitement si vous possédez le jeu.