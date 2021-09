La mise à jour My Time At Portia Version 3.0 ajoute de nouvelles quêtes, un nouveau PNJ et plus encore

Il pourrait y avoir une suite à Mon temps à Portia sur le chemin, mais cela n’a pas empêché Pathea Games de soutenir la version originale. En fait, une nouvelle mise à jour plutôt importante est désormais disponible en téléchargement sur la Nintendo Switch.

Il comprend de nouvelles quêtes et quêtes secondaires, un nouveau PNJ, une nouvelle coiffure et des corrections de bugs. Voici les détails complets de la version 3.0 :

NOTES DE PATCH – Version 3.0

Nouvelles fonctionnalités

De nouvelles quêtes impliquant Tody, Higgins, Huss & Tuss, et plus encore… (Celles-ci sont disponibles une fois l’histoire principale terminée) Un nouveau PNJ – Mason viendra vivre à Portia avec ses propres quêtes et histoires à raconter. Il arrive également après la fin de l’histoire principale. Ajout de quêtes secondaires supplémentaires Ajout de nouveau contenu pour le Portia Times Ajout d’une icône pour la maison du joueur sur la carte. Ajout de dix niveaux supplémentaires à la ruine la plus profonde Ajout d’une nouvelle arme, « Bâton d’or », comme récompense pour avoir traversé la ruine la plus profonde Ajout de la mission secondaire pour obtenir l’ensemble de vêtements Monkey King Ajout d’un nouveau style de cheveux

Corrections de bugs

Optimisation du comportement d’Alice lors de la quête Flower Shop Sign Correction d’un problème où le classement de la Chambre de commerce était incorrect Correction de l’erreur qui pouvait empêcher le déclenchement de la quête “Pomme brillante” Correction de la position d’affichage de la fournaise électrique Correction de l’apparence de l’enfant d’Albert . Correction de problèmes avec les machines fabriquant des objets incorrects. Correction du problème du plantage du jeu lorsque le joueur déclenche les quêtes Une tasse de mélancolie et La beauté c’est un dur labeur en même temps. Correction du problème de la mise à jour incorrecte de la cible lors des tests de mariage de Ginger Correction du problème du déclenchement incorrect du mini-jeu lorsque vous allez à un rendez-vous avec Gust. Correction du problème de passage de la caméra après que le joueur ait pris une photo du restaurant et de l’entrée du désert effondré. Correction de l’icône de Nora. Correction d’un problème où les PNJ ne participaient parfois pas aux événements. Correction d’un problème où les joueurs étaient bloqués après les événements du festival, les rencontres et l’exploration de la grotte hantée. Correction d’un problème où le transport Dee-dee ne pouvait pas être contrôlé lors de la fermeture de la carte. Correction d’un problème où les lamas en coton restaient coincés devant les portes. Les dates fixes sont interrompues. Ajustement de l’emplacement et de la taille de l’icône du magasin Correction du bug selon lequel les boutiques de cadeaux des festivals/concours n’avaient pas d’icônes Correction du bug selon lequel certains articles avaient des temps de production incorrects dans l’usine Correction du bug selon lequel la direction de la caméra de la mission Le panier de Sophie était incorrecte Si le joueur donne un coup de pied aux arbres tout en tenant son bébé, le bébé sera renvoyé à la maison. Correction du bug qui empêchait le joueur d’interagir avec son conjoint. Correction du bug qui faisait que les armes pouvaient disparaître. Correction du bug qui faisait que l’image sur le panneau publicitaire devenait floue. Correction du bug qui faisait que la palette de Gust disparaissait pendant l’animation de sa peinture. Corrections de l’audio et du texte tout au long du jeu. Autres corrections de bugs mineurs et optimisations.

Lorsque ce jeu est sorti à l’origine sur la plate-forme hybride de Nintendo en 2019, nous lui avons attribué sept étoiles sur dix. Bien que le gameplay puisse être un peu écrasant au début, une fois que vous avez compris, vous risquez de passer des centaines d’heures dans cette simulation de vie.

Allez-vous vérifier cette dernière date pour My Time at Portia? Laissez un commentaire ci-dessous.