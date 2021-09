La mise à jour Nintendo Switch active l’audio Bluetooth pour la console portable

in

La dernière mise à jour OTA de Nintendo apportera enfin le streaming audio Bluetooth sur Nintendo Lite et Nintendo Switch. La fonctionnalité de la console portable lancée il y a plus de quatre ans était une fonctionnalité largement demandée et le géant du jeu a finalement accédé à la demande des consommateurs.

“La dernière mise à jour #NintendoSwitch est maintenant disponible, y compris la possibilité de coupler des appareils Bluetooth pour la sortie audio”, a tweeté le géant japonais de l’électronique grand public depuis son compte Twitter américain.

Une fois mis à jour, un nouveau menu Bluetooth apparaîtra dans les paramètres de la Nintendo Switch où un seul appareil de streaming audio peut être ajouté à la fois. Alors que le Switch pourrait techniquement fournir la fonctionnalité depuis son lancement, Nintendo pense que ses limites rendraient la nouvelle fonctionnalité intéressante.

Selon les informations de la nouvelle page d’assistance de Nintendo, seules deux manettes peuvent être connectées à la console avec un appareil audio Bluetooth connecté simultanément. Un autre inconvénient est que l’audio Bluetooth est déconnecté lorsque des fonctions de communication sans fil locales sont connectées, probablement en raison d’interférences.

Bien que la Nintendo Switch permette d’enregistrer 10 appareils à la fois, un seul appareil Bluetooth peut être couplé à la fois. La page d’assistance mentionne également qu’il n’y aurait pas de capacité de microphone Bluetooth. Il existe également une clause de non-responsabilité concernant la latence avec l’audio qui peut varier d’un appareil Bluetooth à l’autre.

Si ces limitations compliquent le couplage d’un périphérique audio Bluetooth, il existe de nombreux adaptateurs tiers spécialement conçus pour le commutateur. Certains d’entre eux incluent également des microphones intégrés.

Nintendo a récemment réduit les prix de la Switch sur le marché européen avant le déploiement d’une variante OLED. Annoncée en juillet, la nouvelle variante OLED de la console portable arrivera sur les tablettes le 8 octobre. Elle sera compatible avec tous les jeux existants conçus pour Nintendo Switch.

La Nintendo Switch vanille se vend maintenant à 259,99 £ (environ 26 500 Rs), soit une réduction de 20 £. Le prix en Europe a été réduit à 299,99 € (environ 26 100 Rs) contre 329,99 € (environ 28 700 Rs). Nintendo n’a pas encore révélé si la baisse de prix s’étendrait à d’autres marchés.

