La mise à jour Nintendo Switch ajoute enfin la prise en charge de l’audio Bluetooth

Mieux vaut tard que jamais, hein ?Photo : Nintendo

Lorsque la Nintendo Switch a été mise en vente en mars 2017, elle n’avait pas de prise en charge audio Bluetooth. Maintenant, grâce à la dernière mise à jour de Nintendo, c’est le cas.

L’ajout fait partie de la dernière mise à jour de Switch et rend possible le couplage d’un appareil Bluetooth pour la sortie audio. Nintendo souligne qu’il pourrait y avoir une certaine latence, mais la fonctionnalité est attendue depuis longtemps. Via la page d’assistance de l’entreprise, voici comment coupler un nouvel appareil audio :

1. Assurez-vous que pas plus de deux manettes sans fil sont actuellement connectées à votre console Nintendo Switch. Si une manette doit être déconnectée, maintenez le bouton SYNC de la manette enfoncé pendant au moins une seconde. Une paire de Joy-Con compte pour deux manettes sans fil. 2. Allumez votre appareil audio Bluetooth et réglez-le sur un état de recherche ou un mode de couplage. Suivez les instructions de votre périphérique audio Bluetooth spécifique pour savoir comment l’associer. 3. Dans le menu HOME de la Nintendo Switch, ouvrez Paramètres système.

4. Faites défiler jusqu’à Bluetooth Audio, puis sélectionnez Jumeler pour rechercher La recherche d’appareils pouvant être couplés peut prendre plusieurs secondes. Si 10 appareils ont déjà été couplés et enregistrés sur le système, vous devrez supprimer au moins un appareil enregistré avant de pouvoir en coupler un nouveau. 5. Sélectionnez le nom de votre appareil audio Bluetooth lorsqu’il est trouvé.

6. Une fois connecté, tout son lu sera émis via votre appareil Bluetooth. Assurez-vous de régler le volume du système à un niveau confortable. Si vous le souhaitez, vous pouvez également baisser le volume maximum du casque.

Il y a quelques choses à noter. Tout d’abord, il est uniquement possible de connecter jusqu’à deux manettes sans fil à un commutateur lors de l’utilisation de l’audio Bluetooth. Le jumelage de contrôleurs supplémentaires nécessite que le périphérique audio Bluetooth soit déconnecté. Il n’est également possible de coupler qu’un seul appareil audio Bluetooth à la fois ; cependant, jusqu’à dix peuvent être enregistrés sur un commutateur.

Sur la photo, l’écran du menu Paramètres système pour coupler l’audio Bluetooth. Image : Nintendo

De plus, il n’est pas possible d’utiliser le Bluetooth et la communication locale en même temps. Ainsi, si vous démarrez un jeu multijoueur sans fil local, l’audio Bluetooth se déconnectera. Enfin, il n’est pas non plus possible d’utiliser des microphones Bluetooth.

Ne vous demandez-vous pas pourquoi cette fonctionnalité n’a pas été introduite plus tôt ?