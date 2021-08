La mise à jour NordVPN ajoute une prise en charge native des Mac Apple Silicon

in

Le service VPN populaire NordVPN a déployé une mise à jour pour ajouter une prise en charge native des Mac silicium Apple.



À partir de la version 6.6.1, NordVPN prend en charge nativement les Mac au silicium d’Apple, tels que le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini et l’iMac 24 pouces, qui portent chacun la puce M1.

Bien que la mise à jour ait commencé à être déployée le 3 août, un article de blog de Nord a annoncé aujourd’hui que la mise à jour 6.6.1 est désormais entièrement disponible via l’App Store et le site Web NordVPN, où l’application est disponible au téléchargement.

Alors que l’application VPN fonctionnait auparavant sur des Mac silicium Apple via Rosetta 2, qui traduit les applications conçues pour les Mac Intel afin qu’elles fonctionnent sur les Mac avec la puce ‌M1‌, la nouvelle version native de l’application est capable de s’exécuter plus efficacement sans avoir besoin de Rosetta. 2. La nouvelle version de l’application est universelle, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner à la fois sur les architectures silicium Intel et Apple.

La mise à jour précède le lancement très attendu de nouveaux Mac au silicium d’Apple, tels que les modèles MacBook Pro redessinés de 14 et 16 pouces. La version 6.6.1 de NordVPN est désormais disponible via l’App Store‌ et le site Internet NordVPN.