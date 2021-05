La mise à jour Oculus Quest v29 de mai ajoute votre iPhone à la réalité virtuelle et à 7 autres nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes un utilisateur d’Oculus Quest ou d’Oculus Quest 2, vous vous attendez à de grosses mises à jour mensuelles. Le support de Facebook pour ses casques est légendaire, ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités chaque mois qui rendent le casque VR le plus abordable encore plus attrayant. La mise à jour Oculus Quest v29 de mai ajoute une nouvelle série de fonctionnalités – 8 au total – ainsi que de grands changements dans la conservation de l’Oculus Store et l’ajout d’applications en vedette pour les développeurs.

Si vous êtes propriétaire d’un iPhone, la nouvelle fonctionnalité de Facebook vous permettra de connecter votre iPhone – via l’application Oculus – afin que vous puissiez recevoir les notifications de votre écran de verrouillage en VR. Si vous avez déjà été au milieu d’une session de Population: One et que vous avez été stressé parce que les notifications de votre téléphone ne cessaient de sonner, ne vous inquiétez plus. Une fois connecté, vous verrez toutes ces notifications directement depuis votre Oculus Quest ou Quest 2, vous saurez donc enfin si vous devez retirer le casque et gérer votre téléphone. Facebook dit que la prise en charge d’Android pour cette fonctionnalité sera bientôt disponible, alors ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi et n’utilisez pas iOS.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Facebook intègre cette fonctionnalité dans sa gamme d’outils de productivité Infinite Office sur le Quest et élargit encore la nature utilitaire des deux casques Quest avec une nouvelle application Files. Cela facilitera beaucoup la gestion du stockage sur votre Quest, surtout si vous avez opté pour l’une des unités Oculus Quest de 64 Go. Un nouveau raccourci passthrough sur la barre d’outils universelle facilite également le basculement entre la visualisation des mondes réel et virtuel en un seul clic.

Les utilisateurs d’Oculus Quest d’origine seront ravis d’apprendre que la mise à jour v29 de mai apporte une prise en charge du partage multi-utilisateur et d’application au casque – une fonctionnalité auparavant uniquement disponible sur le Quest 2 – qui permet l’utilisation de plusieurs profils Facebook sur un seul casque. Avec le partage d’applications, la bibliothèque du compte Facebook principal sera partagée avec d’autres utilisateurs sur le même casque, vous n’aurez donc pas à acheter plusieurs copies du même jeu. Enfin, Facebook met à jour la manière dont il organise les expériences sur l’Oculus Store et disposera désormais d’une section bien en vue pour les jeux nouveaux et sponsorisés, permettant aux développeurs de mettre en évidence leurs titres comme le permettent d’autres magasins d’applications.

