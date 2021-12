La mise à jour One UI 4 du Samsung Galaxy Z Fold2 est maintenant en ligne

Un joli cadeau de fin d’année de Samsung

Samsung a été extrêmement rapide avec le déploiement de One UI 4 et Android 12. Il a été parmi les premiers fabricants de smartphones à sortir la dernière version d’Android sur ses produits phares 2021. Peu de temps après, la société a déployé la mise à jour de ses appareils pliables haut de gamme, les Galaxy Z Fold3 et Flip3. Maintenant, avant la fin de l’année, la société coréenne a également réussi à publier la mise à jour One UI 4 pour le Galaxy Z Fold2.

Comme le rapporte SamMobile, la mise à jour One UI 4 est actuellement en cours de déploiement pour les propriétaires de Fold2 en Europe portant la version du firmware FULE. Sa sortie survient un peu plus d’un mois après que Samsung a lancé pour la première fois le programme bêta One UI 4 pour ses appareils pliables 2020. Basé sur Android 12, One UI 4 apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités au Galaxy Z Fold2, notamment des widgets système repensés, des applications système et un clavier améliorés, des améliorations de la confidentialité et de la sécurité, et un moteur de thèmes inspiré de Material You. Assurez-vous de consulter notre guide sur les principales fonctionnalités de One UI 4 que vous devez essayer.

Le firmware contient également le correctif de sécurité de décembre, ce qui signifie que Samsung a une fois de plus réussi à apporter une nouvelle mise à jour de sécurité à ses appareils avant Google. Un déploiement plus large devrait suivre plus tard cette semaine ou au début de 2022, bien que le calendrier de sortie varie en fonction de votre région et de l’état de votre appareil – déverrouillé ou de la marque de l’opérateur. Pour l’instant, la version Android 12 ne serait en ligne que pour le Galaxy Z Fold2, mais la mise à jour du Z Flip2 ne devrait pas être loin non plus.

Il est peu probable que le micrologiciel Android 12 du Z Fold2 ait les mêmes problèmes que les Galaxy S21, Fold3 et Flip3 qui ont bloqué certains téléphones et provoqué le scintillement de l’écran. Si la stabilité est primordiale, vous devez tout de même attendre quelques jours et installer la mise à jour en fonction des retours des autres utilisateurs. Néanmoins, il s’agit d’un joli cadeau de Noël tardif de Samsung aux propriétaires de Galaxy Z Fold2, car il a réussi à sortir la dernière version d’Android sur son produit phare pliable de 2020 en un temps record.

