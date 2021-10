La mise à jour Pixelmator Pro 2.2 ajoute la prise en charge de macOS Monterey, 28 actions de raccourcis, une nouvelle vue de comparaison fractionnée et plus encore

Pixelmator 2.2 a obtenu sa sortie publique mardi. La dernière mise à jour majeure de l’application d’édition d’images populaire inclut la prise en charge de macOS Monterey et des raccourcis, ainsi qu’une nouvelle vue de comparaison fractionnée, un nouvel effet Bokeh, et plus encore.



Avec Monterey apportant des raccourcis au Mac pour la première fois, Pixelmator ajoute 28 actions dédiées, y compris tous les outils basés sur ML (Super Resolution, Enhance, Denoise, Match Colors, and Crop) et certaines fonctionnalités exclusives de Shortcuts, comme la suppression automatique de l’arrière-plan pour les photos de personnes. Pour plus d’informations, Pixelmator a fourni un didacticiel sur l’utilisation des raccourcis avec l’application.

Cette mise à jour apporte également une nouvelle vue de comparaison en écran partagé, permettant aux utilisateurs de voir toutes leurs modifications de plus près. La vue de comparaison fractionnée peut être activée en cliquant sur le bouton Afficher l’original en maintenant la touche Option enfoncée ou en cliquant de force sur le canevas lors de l’utilisation des outils Ajustements de couleur et Effets. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le raccourci clavier Ctrl + C ou ajouter le nouveau bouton de comparaison à la barre d’outils Pixelmator Pro en cliquant sur Affichage > Personnaliser la barre d’outils.



De plus, il existe un tout nouvel effet de flou Bokeh, tandis que les utilisateurs peuvent désormais ouvrir les fichiers Pixelmator Photo dans Pixelmator Pro, et l’espacement maximal des pinceaux a été augmenté de 100 % à 1000%. Ailleurs, les nouveaux masques de portrait FaceTime signifient que chaque fois que les utilisateurs insèrent des photos d’eux-mêmes avec l’appareil photo ‌FaceTime‌, ils obtiendront un masque de portrait automatiquement créé et appliqué à ce calque. D’autres modifications plus mineures sont répertoriées dans les notes de version complètes.

Enfin, les développeurs de Pixelmator Pro affirment que les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que des fonctionnalités telles que ML Super Resolution soient jusqu’à 15 fois plus rapides sur les derniers modèles de MacBook Pro par rapport aux derniers appareils Mac équipés d’Intel, grâce aux nouvelles puces M1 Pro et ‌M1‌ Max d’Apple.



La dernière mise à jour de Pixelmator Pro est gratuite pour tous les utilisateurs existants de Pixelmator Pro, qui coûte 39,99 $ dans le Mac App Store.

