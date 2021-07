La mise à jour PS5 corrige l’un des problèmes les plus stupides de la console

Cela fait plus de huit mois que Sony a lancé la PlayStation 5. Au cours de cette période, il y a eu quelques mises à jour du logiciel système, mais elles ont toutes été relativement mineures. Cette semaine, la première mise à jour majeure est enfin déployée pour les bêta-testeurs. Sans aucun doute, la caractéristique la plus remarquable de la mise à jour est la prise en charge des périphériques SSD M.2. Il n’a pas été possible d’étendre le stockage SSD de la console au lancement. Mais à partir de cette mise à jour, il sera possible d’insérer des disques SSD M.2 dans le slot d’extension de la PS5. Bien sûr, ce n’est pas le seul point fort de la mise à jour, comme l’ont constaté les bêta-testeurs.

Les contrôleurs de jeux vidéo sont maintenant si avancés qu’ils ont besoin de leurs propres mises à jour logicielles. Le DualSense de la PS5 ne fait pas exception. Le problème est que la seule fois où votre PS5 vous donne la possibilité de mettre à jour vos contrôleurs, c’est lorsque vous démarrez votre console. Parfois, vous pouvez accidentellement annuler l’invite lorsqu’elle apparaît. Si vous le faites, vous devrez attendre encore 24 heures pour qu’il réapparaisse. C’est un système bizarre.

Heureusement, comme le rapporte The Verge, Sony semble avoir amélioré cette situation dans la mise à jour. Dans le logiciel bêta 2.0, il existe une nouvelle façon de mettre à jour le contrôleur DualSense. Si vous naviguez vers Paramètres > Accessoires > Contrôleurs, vous devriez voir une nouvelle option appelée Logiciel de périphérique de contrôleur sans fil. Il vous indiquera quelle version du logiciel votre contrôleur exécute actuellement et vous permettra de lancer une mise à jour si elle est disponible. Les invites continueront également à s’afficher.

Tout le reste dans la mise à jour PS5 bêta 2.0

L’interface PS5 a encore besoin de beaucoup de travail, mais le paramètre de mise à jour du contrôleur est un bon début. Une autre fonctionnalité utile de la version bêta 2.0 est la possibilité de réorganiser les commandes en bas de l’écran dans le centre de contrôle. Pour une raison quelconque, Sony a décidé de rendre plus difficile l’accès aux commandes d’alimentation de la PS5, mais cela devrait éliminer au moins une des étapes supplémentaires.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons la possibilité d’activer l’audio 3D pour les haut-parleurs de votre téléviseur, des icônes distinctes pour les versions de jeux PS5 et PS4, un outil de suivi des trophées qui vous permet de suivre jusqu’à cinq trophées par jeu et des améliorations au menu Bibliothèque qui devraient faire il est plus facile de naviguer.

La mise à jour bêta de la PS5 de Sony a été déployée jeudi, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant qu’elle n’atteigne le public. Vous pouvez vous inscrire au programme bêta du logiciel système PS5 sur le site Web de PlayStation.

