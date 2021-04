La mise à jour PS5 permettra de transférer des jeux sur des clés USB et apportera de nouvelles fonctionnalités sociales | Jeux

Demain, mercredi 14 avril, Sony publiera la première mise à jour majeure pour PS5, qui regorge de nouvelles intéressantes. Nous vous présentons les améliorations les plus remarquables dont vous pouvez profiter en quelques heures.

Dans quelques heures, la première mise à jour majeure de la PS5 sera publiée. Sony a avancé grâce à une publication sur le blog officiel PlayStation toutes les nouvelles que cette mise à jour apportera, certaines des améliorations les plus intéressantes qui seront reçues par les joueurs avec style.

L’une des nouveautés les plus remarquables est l’extension et la gestion du stockage PS5. Grâce aux nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles à partir de demain, vous aurez la possibilité de stocker vos jeux PS5 sur une clé USB externe compatible.

Cette fonctionnalité vous permettra de réduire la capacité de stockage maximale de votre console, car Vous aurez la possibilité de transférer vos titres sur le stockage USB étendu, laissant l’espace interne libre pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez recopier vos jeux sur la mémoire interne quand vous le souhaitez, car la réinstallation d’un titre à partir d’une clé USB est beaucoup plus rapide que de le télécharger à nouveau ou de le copier à partir d’un disque.

Sony précise que vous ne pourrez pas télécharger de jeux PS5 directement sur des clés USB de stockage étendu. Et, contrairement à ce qui se passe avec les jeux PS4, qui peuvent être joués directement depuis USB, dans le cas des titres PS5 il sera nécessaire de copier les données du jeu sur le stockage SSD de la console pour jouer.

Ci-dessous vous pouvez voir le Exigences auxquelles une clé USB doit répondre pour fonctionner en tant que stockage étendu PS5:

SuperSpeed ​​USb 5 Gbit / s ou version ultérieure. Minimum 250 Go, capacité maximale de 8 To. Tous les appareils ne sont pas garantis pour fonctionner avec la console PS5. L’appareil ne peut pas être connecté via un concentrateur USB. Vous ne pouvez pas connecter deux ou plusieurs lecteurs de stockage USB étendus en même temps. Vous pouvez connecter plusieurs clés USB à votre console, mais une seule peut être utilisée à la fois.

Dans ce lien, vous pouvez consulter les étapes à suivre pour transférer des jeux entre le stockage interne de la PS5 et le stockage étendu par USB, ainsi que tous les doutes que vous avez sur cette fonction.

le nouvelles fonctionnalités sociales pour PS4 et PS5 sont une autre des nouveautés les plus remarquables de cette première grande mise à jour de la PS5. Share Play sortira entre les générations, une fonctionnalité pour les joueurs PS5 pour permettre à leurs amis avec des consoles PS4 de voir l’écran de jeu ou même d’essayer des titres PS5, et vice versa. «Les options incluent la possibilité de partager votre écran avec un ami, de lui donner la manette virtuellement ou d’utiliser une deuxième manette virtuelle pour jouer à des jeux coopératifs ensemble», explique Sony.

En dehors de cela, la mise à jour PS5 comportera également des options de personnalisation et de contrôle améliorées telles que le menu de base de jeu optimisé, le pré-téléchargement des mises à jour du jeu ou la personnalisation de la bibliothèque de jeux.

D’autre part, L’application PlayStation recevra de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la connexion à la console. Dans les semaines à venir, la possibilité de rejoindre une session multijoueur PS5 depuis l’application ou la gestion du stockage de la console, entre autres options, sera mise en œuvre.