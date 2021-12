La mise à jour Ray-Ban Stories rend les lunettes beaucoup plus utiles pour la messagerie

Les Ray-Ban Stories de Meta ont reçu une nouvelle mise à jour qui vous permet de contrôler les lunettes intelligentes avec des commandes vocales. Cependant, pour utiliser les fonctions vocales des appareils portables, vous devrez prononcer un mot de réveil plutôt éculé.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé le dernier changement dans une publication sur Facebook. Ray-Ban Stories peut désormais envoyer et lire des messages Messenger avec une simple commande vocale, mais vous devez d’abord dire « Hey Facebook », selon Engadget.

La nouvelle mise à jour vous permet également de passer des appels audio via Messenger. Et si vous trouvez le pavé tactile intégré un peu difficile à utiliser, vous pouvez également contrôler le volume ou mettre en pause et reprendre la lecture audio sans lever les mains. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via les micros, les haut-parleurs et l’assistant numérique intégrés aux lunettes.

Lorsque Facebook (qui était encore le nom de Meta à l’époque) a dévoilé Ray-Ban Stories, les lunettes ne pouvaient que prendre des photos ou des vidéos et faire office d’écouteurs sans fil via commande vocale. La mise à jour la plus récente rend les lunettes beaucoup plus pratiques, élargissant leurs capacités intelligentes.

Bien sûr, les lunettes ne sont pas les mêmes que l’autre produit de Meta, l’Oculus Quest 2, qui est l’un des meilleurs casques VR du marché. Ils renforcent cependant le département lunettes de l’entreprise.

La mise à jour est déployée par phases sur l’application Facebook View qui l’accompagne, a noté Engadget. Zuckerberg a déclaré que la nouvelle amélioration n’est que le début pour les lunettes intelligentes et que d’autres mises à jour arriveront en 2022.

