La mise à jour Rookie of the Year continue de présenter Scottie Barnes comme gagnant

Ce n’est pas la meilleure année de l’excellente portée de recrues qui ont atterri dans la ligue avec le NBA Draft 2021. Les blessures, les irrégularités et les performances négatives de nombreuses équipes ont réduit les contributions de certains des meilleurs joueurs de cette liste qui sont toujours luttant pour obtenir l’une des récompenses individuelles les plus intéressantes du cours.

La recrue de l’année partirait maintenant pour Scottie Barnes, l’attaquant des Raptors de Toronto qu’il est toujours une partie très importante du quintette de Nick Nurse et qu’il est le plus régulier dans ses numéros et ses sensations, du moins jusqu’à présent cette saison. Quelqu’un pourra-t-il arracher cette première place ?

https://t.co/wWGNmWFdPH Échelle des recrues mise à jour : 1. Scottie Barnes

2. Evan Mobley

3. Cade Cunningham

4. Josh Giddey

5. Franz Wagner

6. Chris Duarte

7. Suggestions de Jalen

8. Davion Mitchell

9. Alperen Sengun

10. Jalen vert – NBA Central (@TheNBACentral) 1er décembre 2021