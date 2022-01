La mise à jour stable d’Android 12 est déployée sur ASUS ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip

Android 12 continue de faire son chemin vers plus d’appareils après ses débuts sur la série Google Pixel 6, malgré divers problèmes rencontrés par d’autres OEM tels que Samsung et OnePlus. Les derniers appareils à recevoir la mise à jour sont le ZenFone 8 et le ZenFone 8 Flip d’ASUS.

L’annonce n’est pas surprenante étant donné la promesse de la société en octobre de mettre à jour la série ZenFone 8 vers la version la plus récente d’Android d’ici décembre. Et, quelques jours seulement avant 2022, ASUS a tenu sa promesse.

La réponse d’ASUS aux meilleurs téléphones Android sortis en 2021 reçoit actuellement la mise à jour via un déploiement en direct. Pour ceux qui préfèrent ne pas attendre, le fabricant chinois de téléphones le met également à disposition via des téléchargements manuels. Voici le journal des modifications complet :

Système mis à niveau vers Android 12 Gestionnaire de mobile remanié, contacts, téléphone, gestionnaire de fichiers, calculatrice, horloge, galerie, météo, enregistreur de son, paramètres, transfert de données, sauvegarde locale, assistant de configuration, applications de mise à jour du système Panneau de paramètres rapides ajusté, barre de notification et panneau de volume à la conception Android 12 Ajout d’un tableau de bord de confidentialité, d’indicateurs de caméra et de microphone, de l’accès au presse-papiers, de l’accès à l’emplacement approximatif et des fonctions d’accès au microphone Remplacement de ASUS Safeguard par Android 12 Emergency SOS Introduction d’une nouvelle conception de page de widget dans Launcher. Ajustement de la position de l’option de capture d’écran et suppression des icônes de l’application hotseat dans la page Présentation Suppression de l’option de disposition Paramètres rapides dans les paramètres d’affichage Le téléphone ASUS a supprimé la prise en charge des appels SIP car Android 12 ne prend pas en charge les appels SIP en natif Certaines applications tierces ne sont pas compatibles avec Android 12 encore

La mise à jour a une taille d’environ 3 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage avant de cliquer sur le bouton de téléchargement. Les liens de téléchargement peuvent également être trouvés dans un article sur les forums ZenTalk.

Selon le calendrier de mise à jour d’ASUS, les ROG Phone 5 et 5s recevront le même traitement au premier trimestre 2022, tandis que les téléphones des séries ROG Phone 3 et ZenFone 7 recevront la mise à jour au premier semestre de cette année.

Malgré sa réputation de lenteur à publier les mises à jour, il est agréable de voir ASUS apporter un peu de bonté Android 12 aux propriétaires de la série ZenFone 8.