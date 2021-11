La mise à jour surprise de Google sur le Pixel 6 a résolu le pire problème du téléphone

Nous sommes à moins d’un mois du lancement du Pixel 6 de Google, et les drames n’ont pas manqué. Peu de temps après que Google a publié son dernier téléphone phare, les premiers utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes. Celui qui a attiré le plus d’attention était le capteur d’empreintes digitales extrêmement lent. Pour une raison quelconque, le capteur ne lisait pas systématiquement les empreintes digitales. Même lorsque cela fonctionnait, il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour déverrouiller le téléphone. Heureusement, Google a publié cette semaine une solution rapide qui semble avoir résolu le problème du capteur d’empreintes digitales du Pixel 6.

Google vient de corriger le pire problème du Pixel 6

Mardi, Android Police a repéré une paire de mises à jour pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Comme le site l’a noté, Google publie généralement des mises à jour logicielles pour ses téléphones phares le premier lundi de chaque mois. Le moment de la publication suggère que Google s’attaque à quelque chose d’urgent.

Google n’a encore rien dit à propos de la mise à jour, mais Verizon a partagé une mise à jour sur son site d’assistance. Selon l’opérateur de téléphonie mobile, la version logicielle SD1A.210817.037.A1 « améliore les performances du capteur d’empreintes digitales de votre appareil ». Un long fil Reddit semble le confirmer :

« Je viens de mettre à jour, Google est entré en jeu, ils ont en fait corrigé la compatibilité du scanner d’empreintes digitales avec les protecteurs d’écran en verre trempé, je ne pourrais pas être plus heureux en ce moment ! Fonctionne à 100 % du temps. » – HammyKA « Je peux confirmer que le lecteur d’empreintes digitales est bien meilleur sur mon pixel6 maintenant ! C’était une précision d’environ 25 % et maintenant cela fonctionne à chaque fois. » – andykswong « Je l’ai mis à jour et j’ai remarqué que mon lecteur d’empreintes digitales fonctionnait maintenant. Il a eu peut-être un taux de réussite de 5% avec mon protecteur d’écran en verre trempé. cela fonctionne probablement 95% du temps maintenant. C’est encore assez lent par rapport à la plupart des normes, mais je suis vraiment content que cela fonctionne maintenant pour moi. – Sutitan

À ce jour, la seule réponse officielle de Google au problème est venue sous la forme de ce tweet. Google a affirmé que des « algorithmes de sécurité améliorés » pourraient affecter la vitesse du capteur d’empreintes digitales. Fondamentalement, Google a essayé de convaincre les propriétaires de Pixel 6 qu’ils bénéficiaient réellement du capteur plus lent. Bien sûr, ils ne pouvaient pas déverrouiller leurs téléphones de manière fiable, mais au moins le capteur les gardait en sécurité.

Il convient de noter que tout le monde n’était pas satisfait après l’installation de la mise à jour. Alors que ces propriétaires de Pixel 6 ont vu des améliorations, d’autres disent que les capteurs de leurs téléphones sont tout aussi lents qu’avant. Cela dit, la majorité des réponses indiquent que la mise à jour a fait une différence.

Autres problèmes avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro

C’est un pas dans la bonne direction, mais Google a encore plein d’autres problèmes à résoudre.

Un Redditor a demandé à un autre quels problèmes ils rencontraient avec le Pixel 6. Le propriétaire du Pixel 6 a répondu par une série de puces. En plus d’un capteur d’empreintes digitales inexact, l’utilisateur a également noté que l’écran se déverrouillait tout seul sans aucune entrée, l’arrière-plan du menu des notifications manquait souvent et la luminosité automatique n’était pas à la hauteur.

Google a clairement investi beaucoup d’efforts dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google a eu du mal à rivaliser avec Apple et Samsung, mais le Pixel 6 est aussi élégant et moderne que ses concurrents. C’est pourquoi il est si décevant de voir tous ces problèmes surgir juste après le lancement.