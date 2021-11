La mise à jour SwiftKey vous permet de copier et coller du texte entre votre téléphone et votre ordinateur portable

L’application SwiftKey Beta de Microsoft a ajouté une nouvelle capacité qui vous permet de synchroniser le presse-papiers de votre téléphone Android avec votre PC Windows. La nouvelle fonctionnalité a été déployée dans le cadre de la dernière mise à jour de l’une des meilleures applications de clavier pour Android.

La synchronisation du presse-papiers dans le cloud peut vous aider à gagner du temps pour la saisie de texte, et elle est pratique, surtout si vous avez l’habitude de basculer entre votre PC et votre appareil mobile. Avec SwiftKey Beta version 7.8.5.3, la duplication de votre texte copié sur tous vos appareils peut sembler un jeu d’enfant.

Source : SwiftKey

Si vous souhaitez l’essayer, vous devez disposer de la dernière version de SwiftKey Beta et vous connecter à votre compte Microsoft (cela ne fonctionnera pas avec votre compte de messagerie professionnel Microsoft ou Gmail). Pour activer la fonctionnalité sur les meilleurs téléphones Android, vous pouvez simplement vous rendre dans les paramètres de l’application, appuyer sur « Entrée riche » et choisir « Presse-papiers ». Ensuite, vous pouvez basculer l’option pour « synchroniser l’historique du presse-papiers avec le cloud ». La même fonctionnalité est depuis longtemps disponible pour les propriétaires de Samsung Galaxy S20 et S21 via l’application Your Phone.

De plus, il est important d’activer la fonctionnalité sur votre PC Windows en ouvrant les paramètres et en cliquant sur la section Presse-papiers. À partir de là, vous devez activer les options « Historique du presse-papiers » et « Synchroniser sur tous les appareils ». Pour afficher votre texte copié, vous pouvez appuyer sur la touche Windows et V en même temps.

La fonctionnalité ne conserve l’historique de votre presse-papiers que pendant une heure (sauf pour les textes épinglés) et seul le dernier clip copié apparaîtra dans la barre de prédiction de l’application SwiftKey. Si vous êtes inquiet pour votre vie privée, Microsoft a noté que les données de votre presse-papiers sont cryptées et ne seront pas liées à votre compte Microsoft. Vous pouvez télécharger la version bêta de SwiftKey mise à jour sur le Play Store et l’essayer, bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur sa version stable du canal.

