La mise à jour vers Pixelmator Pro pour Mac réécrit le moteur PSD

Pixelmator Pro version 2.1.3 a été publiée et inclut de nouvelles fonctionnalités concernant la gestion des fichiers Adobe Photoshop (PSD).

Mac App Store: Pixelmator Pro

Notes de mise à jour

Le moteur PSD de Pixelmator Pro a été entièrement réécrit, améliorant considérablement la prise en charge des fichiers PSD. Les calques de forme dans les fichiers PSD seront désormais ouverts en tant que calques de forme dans Pixelmator Pro. Pixelmator Pro, y compris la taille des symboles et la capitalisation. Les fichiers TIFF en couches avec PSD intégrés seront désormais ouverts avec des calques dans Pixelmator Pro. Les fichiers PSD très volumineux (au format PSB) sont désormais également pris en charge. Certains calques de réglage, tels que Teinte/Saturation, Exposition, et Channel Mixer seront désormais conservés lors de l’importation de PSD. Le rendu des effets a également été considérablement amélioré. Lors de l’exportation au format PSD, vous pouvez désormais optimiser pour les applications Apple Pro telles que Final Cut Pro et Motion.

Autres améliorations

Plus de propriétés des pinceaux ABR sont désormais prises en charge, apportant une importation de pinceaux ABR bien améliorée, y compris la prise en charge des pinceaux 16 bits. La taille maximale du pinceau a été augmentée à 5000 pixels. Lors de la modification des points vectoriels des formes, appuyez sur la touche Échap pour quitter l’édition. sans désélectionner la forme.Lors de l’exportation d’images au format JPEG ou TIFF avec des profils de couleurs CMJN, les couleurs seront désormais préservées avec plus de précision.L’apparence sélectionnée du bouton Info dans la barre d’outils a été mise à jour pour mieux correspondre à l’apparence de macOS 11.L’apparence de le bouton Afficher dans la barre d’outils a été mis à jour. Dans de rares cas, Pixelmator Pro se fermerait de manière inattendue avec certains paramètres de l’outil Type personnalisés dans la barre tactile. Fixé.