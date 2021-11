La mise à jour Xbox de novembre apporte des échanges de contrôleurs rapides, une latence plus faible et des balises d’accessibilité

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de novembre pour les consoles Xbox qui facilitera grandement l’échange de votre contrôleur entre une console et un PC ou un ordinateur portable. Au lieu d’avoir à parcourir les menus pour modifier les connexions, la mise à jour vous permet de basculer entre les appareils précédemment connectés en appuyant simplement deux fois sur le bouton de paire du contrôleur.

Cette fonctionnalité est disponible sur les contrôleurs Xbox Series X / S modernes depuis leur lancement l’année dernière, mais la nouvelle mise à jour du micrologiciel apporte cette option aux contrôleurs Xbox One avec prise en charge Bluetooth et au contrôleur Xbox Elite 2. Cependant, vous ne pourrez l’utiliser que pour basculer rapidement entre un appareil Bluetooth et une console Xbox, et non deux consoles Xbox.

La nouvelle mise à jour du micrologiciel ajoute également une entrée de latence dynamique (DLI) aux anciens contrôleurs Xbox One, ce qui réduit la latence d’entrée sur les contrôleurs connectés aux consoles Xbox Series X / S pour rendre le jeu plus réactif.

Parallèlement aux changements de contrôleur, Microsoft améliore également les paramètres de sortie audio sur toutes les consoles Xbox. Les nouvelles options audio incluent la possibilité de couper le son du haut-parleur lorsqu’un casque est connecté, utile si vous jouez la nuit et que vous ne voulez pas déranger les membres de la famille ou les voisins.

Nouvelles options audio Xbox. Image : Microsoft

De nouveaux filtres de couleur font également partie de cette mise à jour pour les consoles Xbox Series X/S, qui aideront les joueurs daltoniens ou déficients en vision des couleurs. Microsoft permet également aux développeurs de jeux d’étiqueter leurs titres avec jusqu’à 20 fonctionnalités d’accessibilité, ce qui permettra aux personnes handicapées de trouver beaucoup plus facilement quels jeux prennent en charge ces réglages visuels, audio et d’entrée. Plus de 325 jeux sont actuellement pris en charge et des options de filtrage seront disponibles dans les prochains mois.

Cette dernière mise à jour du tableau de bord inclut également l’intégration Xbox Cloud Gaming (xCloud), permettant aux anciennes consoles Xbox One de jouer aux jeux Xbox Series X. La fonctionnalité nécessite un abonnement Game Pass Ultimate et sera disponible dans 25 régions, et un sous-ensemble de propriétaires de Xbox peut commencer à l’essayer avec la mise à jour de novembre.

La nouvelle mise à jour Xbox de novembre de Microsoft est disponible dès maintenant pour toutes les consoles Xbox One et Xbox Series X/S.