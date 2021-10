La mise à jour Xbox d’octobre ajoute un tableau de bord 4K, un mode nuit et plus encore

Microsoft a publié la mise à jour Xbox d’octobre et comprend un tableau de bord 4K pour Xbox Series X, un mode nuit pour les consoles Xbox et de nouveaux paramètres rapides.

La mise à jour ajoute un tableau de bord 4K rendu natif sur les consoles Xbox Series X, ce qui augmente la netteté et la lisibilité du texte. Avant la mise à jour de cette semaine, le tableau de bord, le guide et d’autres menus de la Xbox Series X étaient passés de 1080p à 4K.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Désormais, si vous avez une Xbox Series X connectée à un écran 4K, le tableau de bord sera rendu nativement en 4K lors de la navigation dans Accueil, Mes jeux et applications, Guide et de nombreuses autres fonctionnalités.

Avec le mode nuit Xbox, vous pourrez réduire et ajuster la lumière de votre écran, console et contrôleur Xbox. Cette suite de paramètres vous aide à ajuster les sources lumineuses pour aider à garder les pièces sombres la nuit et prend en charge les personnes sensibles à la lumière. Vous pouvez atténuer et personnaliser la lumière à partir de l’écran connecté, du bouton d’alimentation de votre manette et du voyant d’alimentation de votre console.

Toute cette personnalisation fonctionne sur le système Xbox, les applications et les jeux, et n’affecte pas les performances, les captures d’écran ou les extraits de jeu. Vous pouvez également créer un programme en mode nuit qui basculera dynamiquement entre les thèmes Dark et Light. Vous pouvez également activer et désactiver manuellement le mode nuit, le programmer avec le lever et le coucher du soleil ou créer un programme personnel.

Le mode nuit ajoute également un filtre de lumière bleue personnalisable pour votre écran, mais notez que cette fonctionnalité est spécifique aux consoles Xbox Series X/S.

Et enfin, le nouveau menu Paramètres rapides du Guide Xbox vous permettra de changer facilement les paramètres pour une expérience personnalisée. Vous pouvez désormais activer ou désactiver rapidement les fonctionnalités d’accessibilité sans quitter votre jeu ou votre application, et vous pouvez utiliser les paramètres rapides pour activer ou désactiver les fonctionnalités, en fonction de la personne qui utilise actuellement la console. Cela permet à tous ceux qui ont partagé la console avec vous de basculer facilement entre les paramètres.

La mise à jour d’octobre a été publiée cette semaine et peut être téléchargée via vos paramètres où se trouve l’option de téléchargement de la mise à jour – à moins bien sûr que la console ne soit configurée pour maintenir automatiquement les choses à jour. Dans ce cas, allumez simplement votre système et assurez-vous que vous êtes connecté à Internet.