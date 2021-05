La mise à jour Zoom prend en charge le Center Stage d’Apple et les fonctionnalités avancées de la vue Galerie sur M1 iPad Pro

Les utilisateurs peuvent effectuer un zoom avant et un zoom arrière pour augmenter le nombre de vignettes vidéo visibles sur l’écran de leur iPad, a déclaré la société dans un communiqué.

La plate-forme de communication vidéo Zoom a annoncé jeudi une nouvelle mise à jour qui ajoute la prise en charge de la scène centrale d’Apple et des fonctionnalités d’affichage de la galerie étendues sur les derniers modèles M1 iPad Pro lancés récemment. Les nouvelles fonctionnalités, en particulier Center Stage, sont conçues pour améliorer la productivité et rendre le nouvel iPad Pro d’Apple plus utile pour des tâches telles que les appels vidéo.

Prise en charge de la scène centrale

Les utilisateurs qui ont du mal à rester assis à un endroit en continu pendant des heures pour apparaître correctement dans la vue Galerie peuvent désormais se déplacer sans se soucier de leur apparence à l’écran. La fonction Center Stage ajustera automatiquement l’image des utilisateurs et les gardera dans le cadre pendant qu’ils sont en déplacement pendant un appel vidéo sur des plates-formes comme Zoom.

En outre, la fonction Center Stage continuera également à mettre à jour la vue Galerie au fur et à mesure qu’un nouveau membre rejoint la réunion ou quitte la réunion de manière transparente. Utilisée pour une gamme de rencontres allant des réunions de bureau, des cours, des célébrations d’anniversaire à même un entraînement physique, la nouvelle fonction Center Stage donnera aux utilisateurs la liberté de changer confortablement leur position sans se soucier de leur cadre photo.

Zoom, tout en annonçant la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité Apple, a également précisé que la reconnaissance d’image de la scène centrale sera traitée sur l’appareil lui-même et qu’aucune donnée utilisateur ne sera transférée vers le cloud. La fonction Center Stage sera disponible sur Zoom 5.6.6 ou supérieur et sur l’iPad Pro 2021 11 pouces (troisième génération) et 12,9 pouces (cinquième génération) d’Apple.

Galerie vidéo avec jusqu’à 48 vidéos

Cette fonctionnalité aidera les utilisateurs de l’iPad Pro 12,9 pouces à afficher jusqu’à 48 vignettes vidéo à la fois et aboutira à une conversation plus fructueuse. La fonctionnalité sera particulièrement utile aux personnes qui ont des réunions régulières avec de grandes équipes et à celles dont les membres de la famille élargie se connectent régulièrement. Sur les autres modèles d’iPad, le nombre maximum de vignettes vidéo visibles par les utilisateurs est de 25. Les utilisateurs peuvent effectuer un zoom avant et un zoom arrière pour augmenter le nombre de vignettes vidéo visibles sur leur écran iPad, a indiqué la société dans un communiqué.

