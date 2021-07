La mise à l’échelle L2 arrive enfin à Uniswap v3 | Invezz

Uniswap (UNI / USD), l’échange décentralisé le plus grand et le plus populaire au monde, a enfin publié la mise à jour tant attendue de la solution de mise à l’échelle de la couche 2. Le projet l’a présenté à son écosystème avec la sortie de sa plate-forme v3, telle qu’elle était annoncé dans un article de blog publié le 13 juillet.

Selon l’annonce d’Uniswap, la solution est actuellement en alpha sur le réseau principal Optimistic Ethereum (OE). Cependant, bien que la solution soit enfin là, le fait est qu’elle est encore assez limitée, toujours en alpha. En tant que tel, il permet aux développeurs de mettre en œuvre progressivement différentes parties du système. Cela signifie qu’ils peuvent se concentrer sur des parties plus petites du système et rechercher plus rapidement les erreurs et problèmes potentiels.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ensuite, à mesure que chaque partie du système complet est publiée, le produit deviendra de plus en plus complet, tandis que tous ses composants seront soigneusement vérifiés et sûrs à utiliser. Pourtant, les développeurs du projet ont insisté sur le fait que la solution devrait être traitée comme un produit alpha très précoce et que des tests de combat rigoureux les attendent toujours.

Certaines choses que les utilisateurs doivent connaître

Uniswap a en outre noté qu’il pourrait y avoir des temps d’arrêt potentiels et que les retraits d’OE à L1 prendront sept jours. En plus de cela, le nouveau système ne prendra en charge que des ressources limitées après le lancement, les utilisateurs ne devraient donc pas attendre trop tôt. Les actifs disponibles incluront ETH, WBTC, USDT, SNX et DAI. Cependant, de nouveaux actifs continueront d’être ajoutés au fil des jours et des semaines, et bientôt il y aura un nombre considérable d’actifs parmi lesquels choisir.

Uniswap a en outre noté que les performances initiales de la plate-forme en alpha seront de 0,6 TPS, ce qui devrait être relativement le même que ce que les utilisateurs étaient habitués à voir en L1. Ceux-ci continueront également de croître dans les semaines à venir. Cependant, une différence majeure est que les transactions OE auront des confirmations instantanées, de sorte que les échanges bloqués deviendront une chose du passé.

Les utilisateurs peuvent également s’attendre à des réductions de coûts massives, jusqu’à 10 fois plus importantes. Cependant, toute augmentation de la demande continuera d’augmenter les tarifs du gaz.

Hayden Adams, le fondateur du protocole, a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise extraordinaire et la considère comme une étape critique pour assurer l’adoption massive de la finance décentralisée.

1/ ça se passe 🔥 Transactions instantanées et augmentation constante de la mise à l’échelle avec l’objectif final de répondre pleinement à la demande de trading DEX à haute vitesse et à faible coût Le tout construit sur Ethereum et préservant la décentralisation https://t.co/SyVtUsswYW – Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) 13 juillet 2021

Les premiers utilisateurs ont certainement été impressionnés maintenant, soulignant que c’est “instantané et incroyablement bon marché”, du moins pour le moment. David Hoffman, le fondateur de Bankless, a déclaré qu’il avait réussi à faire 5 transactions en 30 secondes, sans même essayer d’être rapide.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent