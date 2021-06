Minage de Bitcoin

La mise à niveau de Bitcoin Taproot est officiellement verrouillée pour l’activation de novembre

La plus grande mise à niveau du réseau Bitcoin après SegWit en 2017 a finalement été verrouillée pour activation en novembre sur le bloc 709 632 après que le seuil de 1815 des blocs signalant leur disponibilité ait été franchi aujourd’hui.

Le soft fork a nécessité une signalisation pour son déploiement à partir de 90% des blocs par les pools de minage sur une période de 2016, environ 14 jours avant la prochaine difficulté de minage.

“Taproot montre que Bitcoin est toujours capable de se mettre à niveau de manière très disciplinée et ordonnée, soulignant sa fiabilité en tant que réserve de valeur”, a déclaré Qiao Wang de DeFi Alliance.

Taproot est un soft fork vers le plus grand réseau qui vise à améliorer les capacités de script et la confidentialité. Il a été proposé pour la première fois par l’ancien CTO de Blockstream, Gregory Maxwell, et développé par des contributeurs de Bitcoin Core, notamment Maxwell, Pieter Wuille, Anthony Towns, Johnson Lau, Jonas Nick, Andrew Poelstra, Tim Ruffing et Rusty Russell.

Composé de deux mises à niveau : les signatures Schnorr et Taproot lui-même, il améliore encore la confidentialité de la solution de couche 2 Lightning Network en faisant ressembler les canaux à des transactions bitcoin régulières entre deux parties alors qu’il peut y avoir des milliers de paiements inclus dans un canal Lightning si les implémentations Lightning choisissent de l’adopter.

