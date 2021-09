La mise à niveau de Columbus 5 de Luna pourrait faire exploser le prix de Solana à 500 $

Solana a maintenu son prix au-dessus de 100 $.

LUNA reste la devise la plus sous-évaluée.

L’industrie de la cryptographie semble purger les mains faibles alors que la manipulation du marché chinois continue de faire des ravages. La valeur marchande globale est de 1,857 billion de dollars, contre 2,2 billions de dollars le 26 septembre 2021, selon CoinMarketCap.

Malgré l’effondrement du marché, Solana a maintenu ses prix à plus de 100 $. De plus, il tente maintenant de dépasser le seuil psychologique de 150 $. Plusieurs améliorations sont prévues pour la plateforme.

Le prix de Terra Luna a grimpé en flèche récemment, établissant un nouveau sommet. Il vient d’atteindre un nouvel ATH de 44,34 $, ce qui en fait l’un des 15 meilleurs actifs cryptographiques. Terra se prépare pour le lancement très attendu de la mise à niveau de Columbus 5 le 30 septembre 2021.

Pont entre Terra et Solana

Intégration inter-chaînes avec des blockchains cryptographiques populaires telles que Solana, Polkadot et Cosmos. De plus, la mise à jour peut augmenter les prix de SOL, DOT et ATOM. De plus, la mise à niveau de Terra comprendra également un trou de ver qui servira de pont entre Terra et Solana. Les projets et plates-formes actuels peuvent facilement transférer des actifs tokenisés à travers les blockchains.

La taille de $LUNA est à nouveau la plus grande position de mon portefeuille. Terra est désormais le L1 le plus sous-évalué malgré l’une des meilleures perspectives de croissance de TVL par rapport à ses pairs compte tenu de la mise à niveau de Columbus 5 en quelques semaines. TVL peut facilement doubler et multiplier les taux jusqu’à 6x, ce qui implique un objectif de prix EOY de 140 $. pic.twitter.com/nvveD8LDh2 – Daniel Cheung (@HighCoinviction) 14 septembre 2021

Selon le graphique du célèbre expert en crypto Daniel Cheung, l’écosystème Solana s’est développé rapidement. La valeur totale bloquée (TVL) de Solana a augmenté de 1 657 043 % en six mois pour atteindre 11,6 milliards. Malgré les améliorations et la TVL massive, LUNA reste la devise la plus sous-évaluée.

Selon CoinMarketCap, le prix SOL est de 137,99 $. Les taureaux peuvent atteindre de nouveaux sommets si le prix rebondit. De plus, si le marché baisse, le SOL bénéficie d’un support important aux alentours de 75 $. Le prix SOL peut toujours contenir entre 110 $ et 115 $.

Terra Luna a créé quelques grands drapeaux de taureaux en septembre, avant la mise à niveau. Comment cela affecte la tarification SOL peut être connu après sa mise en œuvre.

