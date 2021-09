La mise à niveau de la blockchain de Cardano voit plus de 100 contrats intelligents au cours des premières 24 heures »CryptoNinjas

Cardano, la troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière, a exécuté avec succès le dimanche 12 septembre le hard fork d’Alonzo, une mise à niveau pour donner à la blockchain la fonctionnalité de « contrat intelligent », qui donne aux développeurs la possibilité de créer des applications décentralisées avec des cas d’utilisation avancés .

En 24 heures, la plate-forme a vu plus de 100 contrats intelligents s’exécuter sur le réseau, sa première application décentralisée étant également déjà déployée.

En créant des applications décentralisées, ou « DApps » sur la blockchain, les développeurs minimisent les compromis de sécurité des applications traditionnelles, qui résident sur un serveur central, au lieu d’utiliser la sécurité d’un réseau mondial de milliers d’ordinateurs en réseau.

Cependant, développer des applications sur la blockchain était jusqu’à présent inaccessible pour de nombreux développeurs, confrontés à des coûts élevés et imprévisibles, ainsi qu’à des inefficacités énergétiques qui voient les plus grandes plateformes blockchain utiliser l’équivalent énergétique de pays entiers.

En conséquence, la mise en œuvre de la blockchain pour les petites entreprises n’a souvent pas été une option vraiment viable sans avoir à faire de compromis sur les objectifs de durabilité ou les coûts commerciaux.

Solution Cardano + IOHK

La blockchain Cardano utilise un nouveau mécanisme de vérification des transactions, le réseau est 4 millions de fois plus efficace que Bitcoin, utilisant l’énergie égale à celle d’une maison familiale, plutôt qu’un pays comme le fait Bitcoin. Sa capacité à prédire avec précision les coûts de transaction offre également une prévisibilité et une stabilité des prix, ce qui permet aux développeurs de créer des applications sans risquer de perdre des transactions ou des coûts élevés.

2021 a été une année charnière pour IOHK, la société d’ingénierie derrière Cardano, qui a annoncé en avril le plus grand déploiement de blockchain au monde, pour fournir à cinq millions d’enseignants et d’étudiants en Éthiopie des identifiants vérifiables instantanément, facilitant une meilleure planification des cours, le suivi des progrès des élèves, et donner au gouvernement les moyens d’avoir une vision adéquate des futurs besoins et lacunes en matière de planification de la main-d’œuvre. Pour les étudiants, cela leur permet également de partager des détails de qualification vérifiables avec les employeurs.

IOHK a également fondé une solution unique qui permet la création de NFT sur Cardano sans avoir besoin de contrats intelligents, ce qui signifie que Cardano a vu 780 436 NFT créés à ce jour. En outre, la société a créé Catalyst, le plus grand fonds d’innovation blockchain au monde.

Catalyst est un perturbateur potentiel du modèle de capital-risque. Il encourage et finance des projets innovants pour soutenir la blockchain et l’écosystème Cardano. Catalyst a déjà financé 90 projets à hauteur de 5 millions de dollars, avec une trésorerie de plus de 1,5 milliard de dollars et une communauté engagée de plus de 35 000.

Cette mise à niveau intervient après six années de recherche et développement, dont la production de près de 100 articles scientifiques évalués par des pairs, afin de créer une blockchain capable de tenir les promesses de la technologie et de résoudre les problèmes de coût, de stabilité environnementale, de sécurité. , et l’évolutivité.

«Cette mise à niveau est l’aboutissement de six années de travail acharné avec certains des esprits les plus brillants de la blockchain et au-delà. L’accent est désormais mis sur l’amélioration de la plate-forme et sur l’adoption de Cardano par les entreprises et les gouvernements. Avec ce lancement, la commercialisation est autant entre les mains de la communauté que des architectes système, et ils livrent déjà – en moins de 24 heures, plus de 100 contrats intelligents ont déjà été exécutés.

– Charles Hoskinson, PDG de IOHK

Sommet de Cardano à venir

IOHK discutera des mises à niveau et des améliorations prévues de la fonctionnalité des contrats intelligents lors du sommet de Cardano les 25 et 26 septembre. Le sommet explorera les plans de l’IOHK pour s’assurer que Cardano réalise son potentiel d’agir en tant que système d’exploitation pour les industries, les chaînes d’approvisionnement et les gouvernements, ainsi que de discuter de la recherche scientifique qui sous-tend la plate-forme. Il comprendra également des annonces de nouveaux projets et partenariats. Les conférenciers comprendront Sheila Warren, Global Executive, Forum économique mondial, Gillian Tett, rédactrice en chef, Financial Times, Misan Harriman, présidente du Southbank Centre ; discuter de tout, des CBDC et de l’interopérabilité aux TVN et au changement climatique.

Pour vous inscrire à l’événement, cliquez ici.