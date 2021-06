La mise à niveau de la clé du Switch Pro a peut-être fuité – .

Des rapports ont indiqué il y a quelques jours que Nintendo dévoilerait la console Switch de nouvelle génération à la mi-juin, juste avant l’événement de jeu E3 2021. Baptisée Switch Pro, la console la plus puissante sera lancée à l’automne, avec une liste récente indiquant que l’appareil considérablement amélioré sera légèrement plus cher que l’original le plus vendu. Nintendo n’a organisé aucun événement de presse pour le Switch Pro avant l’événement de jeu. Le géant japonais a programmé son propre événement Direct à l’E3 le 15 juin, avec une diffusion en direct à 9h00, heure du Pacifique, mais l’événement devrait proposer de nouvelles annonces de jeux plutôt que du matériel.

Bien que Nintendo n’ait pas officiellement reconnu le Switch Pro, les rumeurs continuent de tourbillonner et une nouvelle fuite nous donne un aperçu de la mise à niveau la plus attendue de la console, le System-on-Chip (SoC) qui devrait prendre en charge les expériences de jeu 4K à la hauteur avec les rivaux directs de la Switch.

Le Switch n’a jamais été en mesure de rivaliser avec la PS4 et la Xbox One en ce qui concerne le matériel, mais il a tout de même dépassé ses rivaux. Le Switch a continué à se vendre bien mieux que la console de Sony et Microsoft l’année dernière, même après le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X. Cela n’a pas aidé que les consoles de nouvelle génération soient généralement en rupture de stock. Le véritable attrait de Switch vient de ses modes de jeu à double écran et de la collection de jeux exclusifs que Nintendo crée pour ses appareils.

À l’avenir, le Switch a besoin d’une mise à niveau matérielle pour rester plus en phase avec ses rivaux. Le Switch Pro devrait prendre en charge les jeux 4K lorsqu’il est amarré, et un tout nouveau SoC devra gérer cette expérience. Une nouvelle découverte d’un leaker Nvidia pourrait nous donner le nom de code interne du SoC Switch Pro.

Ceci est une image préliminaire de T234 dans Wikipedia. Très clair.

Alors pourquoi devinons-nous toujours ?

Nintendo en utilisera un personnalisé, le T239. pic.twitter.com/Qp5Im5udlQ – kopite7kimi (@kopite7kimi) 11 juin 2021

La puce T239 dans l’image ci-dessus pourrait être la variante SoC personnalisée de la version T234. Le schéma de numérotation indique que nous envisageons une conception améliorée. Les puces SoC Tegra X1 utilisées dans les modèles Switch originaux et actualisés étaient appelées T210 et T214.

Le nouveau SoC aura activé le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia, ce qui permettra à Nintendo de prendre en charge des graphismes considérablement améliorés. Hot Hardware souligne que le T234 fait référence au SoC Orin de Nvidia, qui a un TDP d’environ 65 à 75 watts. Nintendo aura besoin d’une version personnalisée de l’Orin pour que le TDP puisse baisser considérablement, jusqu’à 15 watts, en ligne avec le Tegra X1+.

La prise en charge du DLSS permettrait au Switch Pro de restituer du contenu 1080p avec une qualité proche de la 4K en mode ancré sans subir un impact significatif sur les performances. Le blog indique que le support DLSS doit également être ajouté aux jeux, et que cela ne peut pas être facilement fait pour les anciens titres. Il est plus probable que les nouveaux jeux prennent en charge de meilleurs graphismes.

Mis à part les rumeurs sur les spécifications de Nintendo Switch, Forbes rapporte que GameStop n’est pas sur le point de gâcher la surprise de Nintendo en confirmant le nouveau modèle Switch. GameStop a utilisé le langage suivant dans des publicités récentes qui auraient pu donner l’impression que le magasin se préparait à prendre des commandes pour le Switch Pro :

Annonce n°1 : « 50 $ de crédit supplémentaire lorsque vous échangez certains systèmes contre l’achat d’une nouvelle Nintendo Switch, Switch Lite ou Xbox Series X/S. » Annonce n°2 : « Offre valable sur les systèmes échangés contre l’achat d’une nouvelle Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite ou Xbox Series X/S. »

La référence “New Nintendo Switch” n’a rien à voir avec la rumeur de Switch Pro. GameStop annonce simplement l’arrivée du stock actuel de Switch. Nintendo a vendu plus de consoles Switch régulières qu’il ne peut en faire au cours des derniers mois, car la demande est restée élevée pendant la pandémie.

