La mise à niveau de la ligne de production prépare le terrain pour la prochaine étape de NIO Stock

Selon le moment où quelqu’un a occupé un poste dans le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO), ils peuvent être très heureux ou extrêmement frustrés. C’est parce que, malgré les énormes gains à long terme du stock NIO, il a perdu de la valeur en 2021 jusqu’à présent.

Pour moi, ce résultat terne est surprenant. En août, Nio a livré 5 880 véhicules. Cela représente une augmentation de 48,3 % en glissement annuel. Puis, rien qu’en septembre, le constructeur automobile a réussi à livrer 10 628 véhicules, ce qui représente une amélioration époustouflante de 125,7 % d’une année sur l’autre.

Que veut de plus la communauté des commerçants ?

Si vous avez pris une position longue à un prix défavorable, je vous encourage aujourd’hui à simplement conserver vos actions. L’histoire de Nio se déroule toujours et Wall Street ne peut plus longtemps ignorer les rapports positifs.

Un regard plus attentif sur les actions de NIO

Les perspectives semblaient assez positives au début de 2021, lorsque l’action NIO se négociait à 53 $ et changeait. Début février, les acheteurs avaient dépassé les 60 $ et il semblait que le ciel était la limite.

Puis vint une correction douloureuse, le cours de l’action plongeant vers 35 $ en mars. Les acheteurs ont tenté plusieurs rassemblements au cours des mois suivants, mais avec peu de succès. Ce n’est probablement pas une grande consolation d’observer que l’action NIO a récupéré le niveau de 40 $ à la mi-octobre. Il aurait dû être au moins jusqu’à 50 $ à ce moment-là.

En général, les trois derniers mois de l’année ont tendance à être saisonnièrement favorables aux stocks. De plus, il y a un vieil adage : une marée montante soulève tous les bateaux.

Donc, il y aura peut-être assez de joie des Fêtes pour faire monter le cours de l’action NIO. D’un autre côté, si les acheteurs ne peuvent même pas dépasser les 50 $ d’ici la fin de l’année, ce ne sera pas bon signe.

Une mise à niveau pour répondre à la demande

J’adresse déjà les numéros de livraison exceptionnels de Nio. De toute évidence, il y a une demande pour les véhicules de l’entreprise.

Par conséquent, il est logique que l’entreprise ait terminé, en coopération avec le constructeur automobile chinois appartenant à l’État JAC, une mise à niveau progressive de sa ligne de production dans l’usine de Nio à Hefei.

L’objectif de la mise à niveau est de mieux préparer Nio à l’introduction de nouveaux modèles automobiles et à une augmentation de capacité.

Voici quelques faits associés à la mise à niveau de la ligne de production :

101 nouveaux robots ont été ajoutés à l’atelier de carrosserie 408 robots ont été adaptés aux programmes et aux rythmes logiciels Une ligne de production de carrosseries hybrides en acier et aluminium à haute résistance a été ajoutée Deux nouvelles lignes de production ont été construites dans l’usine d’assemblage final L’équipement d’outillage en ligne a été mis à niveau Un nouvel atelier de peinture est en construction L’ensemble de la mise à niveau sera achevée au premier semestre 2022

Tout cela, naturellement, conduira à une augmentation de la capacité de production. La capacité de production annuelle actuelle de l’usine est de 120 000 unités par an. Cependant, il devrait doubler pour atteindre 240 000 unités par an une fois la mise à niveau globale terminée.

Marquez votre calendrier

Besoin de plus de bonnes nouvelles à attendre? Bien : Marquez le 18 décembre sur votre calendrier. C’est à ce moment-là que Nio devrait organiser son événement annuel, le NIO Day 2021, au Centre sportif olympique de Suzhou.

Certes, nous ne pourrons pas tous monter dans un avion et faire le voyage. Néanmoins, les parties prenantes de l’entreprise devraient être enthousiasmées par cet événement particulier.

C’est parce que Nio devrait dévoiler plusieurs nouveaux modèles automobiles lors de l’événement de cette année.

Apparemment, ces modèles devraient inclure un appelé ET5, un autre modèle inconnu et la nouvelle marque de Nio pour le marché de masse.

Le PDG William Li a annoncé que Nio entrerait sur le marché de masse via une nouvelle marque, dont les préparatifs ont été accélérés et une équipe de base a été constituée. Li a également fourni un indice supplémentaire, en déclarant: « La marque NIO a une relation similaire à celle de Lexus avec Toyota et Audi avec Volkswagen. »

Le résultat sur NIO Stock

A quoi ressembleront les nouveaux modèles automobiles ? Quelles seront leurs spécifications et leurs statistiques ?

C’est passionnant de réfléchir à ces questions. De plus, il est bon de savoir que Nio augmente sa capacité de production pour répondre à la demande de véhicules de l’entreprise.

Tout cela devrait encourager les actionnaires de NIO. Il n’est pas nécessaire de vider vos actions maintenant, car le quatrième trimestre de 2021 pourrait être le meilleur à ce jour.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.