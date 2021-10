La mise à niveau de l’océan Atlantique est prévue pour le lancement en octobre 2021

La version de l’océan Atlantique est prête à entrer sur le marché en octobre 2021 pour offrir des capacités de retour supérieures aux utilisateurs. Cela aidera les utilisateurs avec la mise à niveau et l’algorithme supérieurs du protocole. Cela leur permettra à leur tour d’optimiser leurs stratégies de trading pour les meilleurs gains financiers. Les paramètres importants sur lesquels les gains peuvent être accumulés comprennent des frais inférieurs, de meilleurs prix et un glissement inférieur, entre autres. En d’autres termes, cela résoudra les problèmes de compromis que de nombreux utilisateurs doivent faire tout en choisissant les meilleurs itinéraires et des frais de gaz relativement plus élevés.

Ce protocole d’algorithme récemment mis à jour contribuera grandement à aider les utilisateurs à acheminer leur investissement. Il est également considérablement plus rapide en termes de temps de réponse. Il s’accompagne également de la commodité de sources d’actions supplémentaires, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas à chercher plus loin en termes de choix et d’arrangement des fonds. La société a prévu une mise à niveau importante de ses terminaux de trading et cela s’ajoute à la fonctionnalité avancée de visualisation des itinéraires.

La meilleure partie est que la version Atlantic continuera à rester gratuite pour les investisseurs et son API est disponible pour tout le monde sans aucune condition de prix. Le lancement aura lieu en octobre 2021 et sera disponible sur un certain nombre de blockchains, le premier déploiement étant prévu sur Binance, suivi par Avalanche, Fantom et Polygon. La prochaine phase de mise en œuvre verra la mise à niveau se dérouler sur les réseaux Ethereum et Arbitrum.

Il sera intéressant d’assister à la croissance et au nombre de nouveaux utilisateurs que ce nouveau déploiement apporte à la plate-forme. La mise à niveau sera certainement l’un des jalons de l’histoire de la plate-forme et sa capacité à générer des rendements supérieurs est quelque chose qui la distingue des autres. Il sera également disponible sur les réseaux blockchain, ce qui améliorera son utilité et sa base d’utilisateurs parmi différents réseaux.