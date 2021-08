La mise à niveau de Londres a provoqué une augmentation de 9% de la capacité d’Ethereum Crypto new media

in

La mise à niveau de Londres a retardé l’ère glaciaire d’Ethereum, a souligné Buterin

Dans une analyse publiée sur Reddit, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a expliqué pourquoi le gaz quotidien moyen utilisé par le réseau est passé de 92 milliards à plus de 100 milliards au moment où Ethereum a déployé la mise à niveau de Londres. La hausse de 9 % de la consommation quotidienne de gaz est différente de l’évolution des prix du gaz et indique une amélioration de la capacité globale du réseau.

Buterin a décrit trois causes principales de l’augmentation de la capacité du réseau d’Ethereum : 1) le retard de l’ère glaciaire, 2) les blocs n’utilisant pas la pleine capacité de 15 millions avant Londres et 3) les imperfections dans l’ajustement des frais de base.

L’ère glaciaire d’Ethereum fait référence à un phénomène où la complexité croissante de l’algorithme de minage conduit finalement la blockchain Ethereum à devenir si difficile à exploiter qu’elle arrête de créer des blocs. Buterin pense que le lancement de la mise à niveau de Londres a retardé l’approche rapide de l’ère glaciaire d’Ethereum et a ramené le temps de bloc moyen de 13,5 secondes au niveau normal à long terme de 13,1 secondes. Cela a conduit à une augmentation de 2 à 3 % de la capacité globale du réseau.

Deuxièmement, avant la mise à niveau de Londres, 15 millions était le maximum de gaz disponible à utiliser par bloc. De nombreux blocs n’ont pas utilisé la totalité des 15 millions car cela laissait peu d’espace pour une seule transaction. Cela a conduit à ce qu’environ 2% des blocs soient volontairement laissés vides. Cependant, après la mise à niveau, 15M est devenu la cible. “Cela signifie que si le gaz moyen utilisé, y compris les blocs vides, est inférieur à 15 M, la redevance de base diminuera jusqu’à ce que la moyenne revienne à 15 M”, a expliqué Buterin. Cela représente une autre amélioration de 2 à 3 % de la capacité d’Ethereum.

Enfin, Buterin a souligné que l’EIP-1559, introduit dans le cadre de la mise à niveau de Londres, a une relation complexe entre les moyennes arithmétiques et géométriques pour la taille d’un bloc et ses frais. Cela le rend pas complètement précis en brûlant 50% des frais de gaz. Ainsi, l’erreur entraîne une légère augmentation de la capacité, car les blocs sont désormais remplis en moyenne à un peu plus de 50%, a déclaré le cofondateur d’Ethereum.

“Mais pour l’instant, les utilisateurs d’Ethereum peuvent se réjouir de l’augmentation involontaire de 6% de la capacité apportée par Londres”, a conclu Buterin.

La mise à niveau de Londres a été déployée le 5 août 2021. Elle devrait améliorer considérablement la manière dont les transactions sont effectuées sur le réseau Ethereum en affectant à la fois la rémunération des mineurs et la fourniture de jetons ETH.