La mise à niveau de l’unité de puissance peut faire la différence dans le combat avec McLaren · .

Ferrari pense que la mise à niveau du groupe motopropulseur qu’ils ont introduite au cours des deux dernières courses pourrait s’avérer décisive dans leur lutte serrée pour la troisième place du championnat avec McLaren.

Bien que McLaren ait occupé la troisième place pendant une grande partie de la saison jusqu’à présent, Ferrari a réduit de 10 points son avantage lors de la dernière manche, laissant les deux équipes séparées de seulement 7,5 points avec six courses à disputer.

Carlos Sainz Jnr a reçu la mise à niveau du groupe motopropulseur de Ferrari lors de la dernière manche en Turquie, une course après son coéquipier. Il a déclaré que le gain pourrait aider à faire pencher la balance contre son ancienne équipe.

« Nous avons été plus rapides que McLaren [at Istanbul] », a déclaré Sainz. « À Sotchi, ils ont été plus rapides que nous. Donc je crois toujours que ça va être des hauts et des bas jusqu’à la fin de l’année.

« Ce que ce moteur devrait nous donner, je pense, c’est la possibilité pendant les circuits que nous sommes derrière – il y aura certainement quelques circuits que nous derrière – d’être un peu plus près d’eux et dans les circuits que nous sommes devant être peut-être un peu plus haut.

Ferrari a avancé l’introduction de la mise à niveau pour lui donner plus de temps pour se préparer avant le gel du développement du groupe motopropulseur qui entrera en vigueur l’année prochaine.

« C’est ce que nous recherchions depuis que la mise à niveau a été avancée et ce que nous espérons va nous donner ce petit avantage pour essayer de rendre le combat un peu plus compliqué pour eux », a déclaré Sainz. «Nous avons réussi à leur couper 10 points, ce qui pour les points contre lesquels nous nous battons est assez important. Donc, si nous continuons à nous battre, six courses à disputer, je pense que tout peut arriver. »

Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré que Ferrari avait pris un risque calculé en introduisant la mise à niveau plus tôt que prévu initialement.

« Le premier objectif est d’essayer d’augmenter notre expérience dans la perspective de 2022 », a déclaré Binotto. « Et c’est pourquoi nous l’introduisons dès que possible, en essayant de nous précipiter en termes de développement, en prenant également des risques.

« Mais tout est une évaluation des risques car, évidemment, pour nous, il est essentiel d’avoir le kilométrage sur la bonne voie et de faire notre propre expérience avant 2022 où le groupe motopropulseur sera gelé. Et vraiment pour nous, c’était la clé et la raison de cela.

La mise à niveau donne à Ferrari un « petit avantage », a déclaré Binotto. « Cela dépend de la piste. Ce n’est pas seulement de la pure ICE [internal combustion engine] la puissance, c’est de la récupération d’énergie donc c’est un peu complexe.

« Mais cela nous donne certainement un avantage et comme les pilotes l’ont dit lors des dépassements, si je regarde aussi bien la quali avec Charles, il se qualifiait avec le quatrième temps mais si je regarde derrière lui, je pense que c’était très serré. Je suis presque sûr que quelques positions auraient été perdues sans cette spécification.

