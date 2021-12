La mise à niveau de Nokia 9 Android 11 annulée définitivement

TL;DR

HMD Global a confirmé avoir annulé la mise à jour Nokia 9 Android 11. Le téléphone continuera à recevoir des mises à jour de sécurité, mais il ne verra aucune future version d’Android. Pour compenser, HMD offre aux utilisateurs de Nokia 9 une remise sur un autre téléphone Nokia.

Le Nokia 9 PureView était la chose la plus proche d’un produit phare Android premium que nous ayons vu de HMD Global depuis qu’il a acquis la marque de smartphone Nokia. Ce téléphone a été lancé en 2019 avec la promesse de trois mises à niveau de la version Android : Android 9 Pie, Android 10 et Android 11. Il a reçu Android 10.

Cependant, la mise à niveau Nokia 9 Android 11 ne vient pas. Dans une déclaration sur son site officiel, HMD dit ceci comme explication :

Des incompatibilités entre la caméra et le logiciel auraient conduit à une expérience compromise qui ne répond pas à nos normes élevées.

Les problèmes liés à l’appareil photo – un système de penta-objectif unique – proviennent probablement du fait que la société qui a co-développé le système est désormais hors du jeu des smartphones. Sans l’aide de cette société, HMD a probablement dû faire face à un processus difficile (et probablement coûteux) pour préparer une mise à niveau vers Nokia 9 Android 11. Il est possible que HMD ait décidé que cela n’en valait pas la peine.

Pour être clair, le Nokia 9 PureView recevra toujours des correctifs de sécurité pour le reste de son calendrier promis. Il restera juste en permanence sur Android 10.

Nous avons contacté HMD Global pour obtenir une explication plus détaillée de cette nouvelle. Nous mettrons à jour cela si et quand nous recevrons une réponse.

Pas de mise à niveau Nokia 9 Android 11, mais voici un code de réduction

Il ressort clairement de la déclaration de la société que HMD Global ne prend pas cette décision à la légère. Pour aider à atténuer le choc, HMD offre aux utilisateurs actuels de Nokia 9 PureView un code de réduction de 50 % sur un appareil Nokia plus récent : le Nokia XR20.

Pour obtenir la réduction, il vous suffit de vous rendre ici et de donner à HMD des informations sur votre Nokia 9. Vous recevrez un code de réduction dans votre e-mail.

Cependant, obtenir un Nokia XR20 à prix réduit n’est pas vraiment un remplacement adéquat pour une mise à niveau Nokia 9 Android 11. Le XR20 et le Nokia 9 sont des téléphones très différents. Bien qu’il y ait probablement des gens qui aimeraient les deux, il y a très probablement plus de gens qui ne se soucieraient pas d’avoir un XR20 en remplacement d’un appareil phare.

De plus, qui peut dire que le XR20 (ou tout autre téléphone HMD Global) n’aura pas le même problème à l’avenir ? Nous avons également demandé à HMD quelles promesses il prévoyait de faire aux consommateurs que ce problème Nokia 9 Android 11 ne se reproduirait plus, nous mettrons donc à jour cela si et quand il répond.

