La mise à niveau de votre SSD PS5 peut être coûteuse, et ce n’est pas pour tout le monde

Le SSD interne ultra-rapide de la PS5 permet aux développeurs de réduire sérieusement voire d’éliminer les temps de chargement dans les meilleurs jeux PS5. Dans cet esprit, étendre ce stockage peut être extrêmement délicat si vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous envisagez de mettre à niveau votre espace de stockage PS5, vous devez faire attention à certaines choses. Vous devez rechercher correctement le SSD que vous utilisez, en vous assurant qu’il répond à plusieurs exigences. Vous devrez également comprendre comment installer le lecteur.

Vous devez être prudent lors de la mise à niveau de votre SSD PS5

Si vous ne savez pas comment ajouter un SSD interne à votre PS5, nous sommes là pour vous. Avant même de commencer, il convient de noter que le programme est toujours en phase de test bêta et n’est pas largement disponible pour la plupart des propriétaires de PS5. Si vous souhaitez mettre à niveau votre stockage, vous devrez vous inscrire en tant que bêta-testeur PS5. Il n’y a également aucune garantie que vous serez sélectionné à tout moment après votre inscription.

Si vous êtes sélectionné pour tester la version bêta des fonctionnalités PS5 à venir, vous aurez la possibilité d’insérer un lecteur M.2 pour étendre votre stockage interne. À ce stade, il est temps de faire quelques recherches. Le lecteur doit avoir un vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mb/s ou il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Il ne doit pas non plus être plus grand que 110 mm (L) x 25 mm (L) x 11,25 mm (H).

Vous voudrez également vous assurer que le lecteur que vous sélectionnez est livré avec un dissipateur thermique. Sinon, l’emplacement de votre lecteur pourrait devenir très chaud pendant que vous jouez à des jeux et voir ses performances se dégrader, voire même s’éteindre complètement. Nous avons compilé certaines des meilleures PS5 M2. SSD qui devraient être compatibles.

Une fois tout cela réglé, vous devrez retirer soigneusement le panneau avant de votre PS5. Si vous le faites dans le mauvais sens, les joints en plastique du panneau pourraient se casser, ce qui est en fait arrivé à l’un de nos collègues. Vous devrez également faire attention à ne pas dénuder les vis de la baie de lecteur SSD réelle. Si vous retirez les vis, vous aurez besoin de remplacements, sinon il sera plus tard difficile, voire impossible, de retirer le SSD que vous avez installé.

Déterminez si vous devez même mettre à niveau votre SSD PS5

Il est tout à fait possible que pour le moment, vous n’ayez pas besoin de mettre à niveau le SSD de votre PS5. La PS5 est livrée avec un lecteur de 825 Go, dont environ 667 Go sont utilisables. Ce n’est pas une énorme quantité d’espace, surtout si vous avez installé des titres AAA plus volumineux. Dans cet esprit, si les perspectives et les problèmes éventuellement causés par l’ajout d’un SSD interne à votre PS5 sont trop importants, vous pouvez utiliser un disque dur externe pour simplement stocker les jeux auxquels vous ne jouez pas. Vous devrez déplacer les titres au fur et à mesure que vous les jouez ou les terminez, mais c’est toujours une option supérieure pour retélécharger des jeux après les avoir supprimés.

La mise à niveau de votre SSD PS5 devrait s’améliorer à l’avenir

En fin de compte, les extensions SSD PS5 sont nulles, mais seulement pour l’instant. Le programme est toujours en phase de test bêta et nous nous attendons à ce qu’une fois la version bêta terminée, Sony disposera d’une liste plus stricte des lecteurs spécifiquement compatibles avec la PS5 et de ceux qui ne le sont pas.

