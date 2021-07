La mise à niveau Dell XPS 13 OLED en vaut-elle vraiment la peine ?

Le Dell XPS 13 est l’un de nos ordinateurs portables préférés depuis des années. En fait, je ne me souviens pas d’une année où il ne s’est pas toujours classé parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter. Cependant, tous les XPS 13 ne sont pas créés égaux.

C’est un ordinateur portable qui peut aller d’une jolie machine de milieu de gamme à son point de départ à l’un des ordinateurs portables les plus luxueux que l’argent puisse acheter si vous déboursez pour le modèle haut de gamme. Traditionnellement, j’ai toujours essayé de convaincre les gens que dépenser de l’argent supplémentaire pour un écran 4K sur un ordinateur portable de 13 pouces n’en vaut pas la peine. Avec un petit écran comme celui-ci, 1080p est plus que suffisamment net.

Mais après avoir passé environ deux mois avec la version OLED du XPS 13 – avec le processeur Intel Core i7-1185G7 et 16 Go de RAM bien sûr – je ne suis plus sûr que ce soit exagéré.

(Crédit image : Dell)

Vivre la vie

Bien que je sois peut-être le geek du matériel qui aime pousser le matériel informatique le plus puissant à ses limites ici chez TechRadar, en ce qui concerne les ordinateurs portables, les Ultrabooks super portables sont mon choix de prédilection. J’adore avoir un ordinateur portable que je peux emporter avec moi dans mon sac sans m’alourdir, surtout lorsque je recommence à me rendre au bureau.

Avant cela, mon ordinateur portable quotidien était un MacBook Pro 13 pouces 2018, et il le sera toujours une fois que j’aurai renvoyé ce XPS 13 à Dell, même si je ne veux pas vraiment le faire. Cet ordinateur portable a un écran 500 bits incroyablement lumineux avec une résolution 2K de 2 560 x 1 600. De plus, il atteint 99% de la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui signifie que l’ordinateur portable était parfait pour tout, de l’édition de photos dans Photoshop aux émissions télévisées endiablées lorsque je ne pouvais pas dormir.

Et pour ces choses, ce XPS 13 fait sortir le MacBook Pro du parc. L’ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération et de 16 Go de RAM, ce qui est déjà beaucoup plus rapide que le Core i5 de 8e génération et de 8 Go de RAM dans mon MacBook Pro. Charger Photoshop, puis apporter des modifications est beaucoup moins pénible que sur le MacBook, et je ne suis plus bloqué en attendant que l’ordinateur me rattrape.

Cela a rendu extrêmement facile le passage au XPS 13 comme appareil de travail quotidien. Peu importe ce que je dois faire pour le travail, ce XPS 13 est un excellent compagnon. Et, grâce à la haute résolution, il est facile d’en insérer beaucoup plus sur l’écran à la fois que je ne le pourrais sur un panneau de résolution inférieure – et tout reste lisible.

Lorsque Dell a envoyé ce XPS 13, on m’a dit de l’utiliser également pour regarder Netflix ou quelque chose du genre – et c’est ce que j’ai fait. J’ai regardé quelques épisodes de Queens Gambit et de la merde. Ce petit ordinateur portable a rendu l’émission plus belle qu’elle n’en a l’air sur mon téléviseur de la série TCL 6 dans mon salon – et ce n’est même pas un 4K complet.

Donc, le mois suivant, je suis devenu obsédé, en regardant tout, de Sailor Moon au Seigneur des Anneaux sur cet ordinateur portable, et même si je vais devoir renvoyer cet ordinateur portable bientôt, je suis très tenté d’en acheter un avec cet affichage. Je vais bientôt commencer à voyager, et avoir un écran d’ordinateur portable aussi beau pourrait être une aubaine lorsque je veux juste me détendre dans une chambre d’hôtel ou un aéroport et me gaver de mes émissions préférées.

J’étais un peu inquiet pour la durée de vie de la batterie lorsque j’ai commencé à l’utiliser. Non seulement c’est un panneau OLED, mais c’est aussi une haute résolution et c’est très lumineux. Cependant, même si je n’ai fait aucun benchmark dessus ou quoi que ce soit – je voulais juste vivre avec l’ordinateur portable comme une personne normale pour une fois – je n’ai jamais eu à m’inquiéter du fait que le Dell XPS 13 ne dure pas toute la journée de travail.

Je veux dire, la majeure partie de ma charge de travail quotidienne est allongée sur mon canapé pendant que j’écris, édite et déplace des choses sur des calendriers et des feuilles de calcul, donc je ne pousse pas exactement cet ordinateur portable à ses limites. Mais je suis toujours surpris que même avec cet écran luxueux, combien de temps il peut durer entre

(Crédit image : Dell)

La mise à niveau OLED vaut-elle vraiment la peine d’être achetée ?

Avant de prendre en compte les remises, pour obtenir la configuration du XPS 13 qui m’a été envoyé, vous recherchez 2 019 $ aux États-Unis. C’est un ordinateur portable cher, et juste en abaissant l’écran du modèle OLED Touch 3,5K à un écran non tactile normal de 1200p, ce prix tombe à 1 619 $. C’est une énorme différence de 400 $ pour un écran plus joli.

Maintenant, au moment de la rédaction, le XPS 13 est en vente, ce qui ramène la version FHD à 1 399 $ et la version OLED à 1 599 $. C’est un prix beaucoup plus raisonnable, mais c’est toujours une bosse de 200 $ pour l’écran OLED, ce qui soulève la question : est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?

Et comme pour toute question informatique, cela dépend. Vous ne perdez certainement pas grand-chose en ce qui concerne l’utilité de l’ordinateur portable. L’ordinateur portable sera tout aussi rapide, tout aussi léger et tout aussi élégant avec ou sans l’option écran haut de gamme.

Et j’ai utilisé plusieurs ordinateurs portables Dell XPS 13 avec l’option d’écran 1200p, et c’est toujours un écran magnifique. À moins que vous ne modifiiez du contenu vidéo ou photo haute résolution, vous n’aurez pas besoin d’un écran presque 4K. Et, même si vous l’êtes, vous êtes probablement mieux servi par le XPS 15 et son processeur de série H et ses graphiques dédiés.

Le XPS 13 OLED ne concerne pas ce qui est nécessaire. Le XPS 13 OLED est un produit de luxe à tous points de vue. Avoir un si bel écran juste pour profiter d’un temps d’arrêt pendant que vous êtes en déplacement vaut vraiment l’argent supplémentaire si vous pouvez vous le permettre. C’est devenu l’un de mes moyens préférés de diffuser des émissions de télévision, en particulier du contenu animé, où l’écran OLED fait vraiment ressortir les couleurs.

Le Dell XPS 13 était déjà l’un des meilleurs ordinateurs portables pour quelqu’un à la recherche d’un ordinateur portable fin et léger capable de tout faire. La mise à niveau OLED améliore encore plus tout ce dans quoi cet ordinateur portable excelle. Vous n’en avez pas besoin, mais si vous voulez juste un bel écran parce que c’est agréable à avoir, cela vaut vraiment la peine de dépenser plus. Essayez simplement de l’obtenir pendant qu’il est en vente.

