La mise à niveau des analystes met en évidence les perspectives réévaluées de l’action BB

Il n’est pas exagéré de dire que La mûre (NYSE :BB) est une entreprise complètement différente de ce qu’elle était dans la première décennie des années 2000. Avant la Grande Récession, on avait l’impression que l’action BB allait continuer à augmenter pour toujours.

Aujourd’hui, cependant, il est presque humoristique de penser que BlackBerry a déjà occupé une position de leader dans l’industrie de la téléphonie mobile. Il y a des années, l’entreprise a perdu sa part de marché après avoir hésité à inclure des écrans tactiles dans ses produits.

Néanmoins, BlackBerry est toujours en activité, mais c’est une activité très différente. BB est désormais une entreprise de logiciels, avec quelques partisans mais aussi de nombreux détracteurs.

Au moins un éminent expert de Wall Street, cependant, semble envisager quelque peu une croissance positive pour cette entreprise. En fait, sa mise à niveau pourrait même amener certains investisseurs à envisager une position longue.

Un regard plus attentif sur BB Stock

En 2021, il y a eu des preuves que les commerçants des médias sociaux ont ciblé les actions BB pour des compressions courtes.

En janvier, la manie du stock de mèmes était pleinement en vigueur. Reddit les utilisateurs poussaient des noms mal-aimés à des hauteurs vertigineuses, mais seulement temporairement. En tant que tel, ce n’est probablement pas une coïncidence si l’action BB est passée d’environ 6,50 $ au début de l’année à près de 29 $ le 27 janvier. En mai, l’action était redescendue à 8 $.

Le moment de ce rallye et le retracement qui s’ensuit pointent tous deux vers Reddit. Il y a également eu une autre flambée des prix similaire au début du mois de juin, qui a brièvement porté l’action à 17 $.

Malheureusement, cependant, ce rallye a également fait long feu. À la fin du mois d’août, l’action BB était tombée dans la fourchette de 10 $ à 11 $. Dans le même temps, BlackBerry affiche désormais un bénéfice par action (BPA) sur 12 mois glissants (TTM) de -94 cents.

Ce chiffre négatif pourrait dissuader certains investisseurs prudents d’acheter des actions. Pourtant, un BPA historique de -94 cents n’est pas trop terrible avec l’action autour de la barre des 10 $.

Inverser le déclassement

Donc, peut-être y a-t-il des raisons de croire que BlackBerry peut se retrouver dans une position de bénéfices positive dans un proche avenir. Et apparemment, l’analyste de Canaccord Genuity, T. Michael Walkley, éclaircit également ses perspectives sur les actions BB.

Walkley a récemment rehaussé l’action BB à une cote « conserver ». Ceci est particulièrement remarquable car il avait déclassé BlackBerry pour qu’il « vende » à la fin du mois de juin. Walkley avait cité “une forte appréciation récente du cours de l’action” comme raison de la dégradation précédente.

Walkley semble avoir fait allusion au rallye de juin ici, qui a peut-être été précipité par les commerçants d’actions meme. Avec le retour du cours de l’action sur Terre maintenant, une réévaluation s’impose – et cette réévaluation peut signifier de bonnes choses pour ce titre.

Prendre le virage

Ne vous méprenez pas ici. Je ne dis pas que Cannacord est massivement haussier sur BlackBerry. Walkley a maintenu son modeste objectif de cours de 10 $ sur les actions BB. Avec les actions récemment négociées autour de cette marque, l’analyste n’implique aucun avantage à partir d’ici.

Néanmoins, il existe des raisons de maintenir une perspective haussière sur BlackBerry à long terme.

D’une part, il est encourageant de voir l’entreprise prendre des mesures proactives pour évoluer, passant d’un fabricant de téléphones hors de contact à une entreprise de logiciels compétitive. De plus, la société recherche un acheteur pour son portefeuille de brevets liés au téléphone. Si et quand l’entreprise trouve cet acheteur, elle pourrait voir une injection de capital importante.

Walkley a commenté que BlackBerry semble « passer le cap », tout en suggérant que « la direction de l’entreprise a enfin mis en place un plan convaincant pour développer ses pratiques de sécurité ». Cependant, il a précisé que son plan “ne devrait s’accélérer grâce à des capitaux supplémentaires que si un accord est conclu pour vendre son activité de licence”.

Le résultat sur BB Stock

Dans l’ensemble, il est fascinant de voir BlackBerry se transformer en une entreprise différente de ce qu’elle était il y a toutes ces années au début des années 2000. Mais seul le temps nous dira s’il réussira à évoluer vers un fournisseur de logiciels axés sur la sécurité.

Cela dit, bien que la réévaluation par Cannacord des actions BB ne soit pas massivement haussière, elle semble au moins suggérer que les actions conserveront leur valeur pendant un certain temps. Cela devrait piquer votre intérêt alors que nous nous dirigeons vers les derniers mois de l’année.

