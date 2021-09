La mise à niveau des sites existants de BSNL vers la 4G à nouveau repoussée

Selon une nouvelle directive de sécurité qui a été mise en place pour le secteur des télécommunications, tous les opérateurs doivent utiliser des équipements uniquement à partir de ce que le gouvernement appelle des « sources fiables », et pour cette approbation doit être prise par le NSCS.

Les candidats du gouvernement au conseil d’administration de BSNL la semaine dernière, pour la deuxième fois, ont reporté une proposition clé lancée par la société pour mettre à niveau ses sites 2G/3G dans les zones sud et ouest vers la 4G. Le report est intervenu malgré le fait que BSNL ait obtenu le feu vert du Secrétariat du Conseil de sécurité nationale (NSCS) pour mettre à niveau les 13 533 sites dans les deux régions.

Lors d’une précédente réunion du conseil d’administration, étant donné que les candidats du gouvernement avaient évoqué des problèmes de sécurité liés à la proposition de mise à niveau des sites, BSNL s’était cette fois armé d’une approbation du NSCS. Compte tenu de la criticité de la situation, le NSCS a donné son accord pour continuer avec Nokia comme équipementier.

Selon une nouvelle directive de sécurité qui a été mise en place pour le secteur des télécommunications, tous les opérateurs doivent utiliser des équipements uniquement à partir de ce que le gouvernement appelle des « sources fiables », et pour cette approbation doit être prise par le NSCS.

En fait, BSNL CMD PK Purwar avait précédemment écrit au secrétaire aux télécommunications, Anshu Prakash, demandant que les candidats du gouvernement soient avisés de donner leur assentiment à la proposition lors de la réunion du conseil d’administration.

La mise à niveau des sites dans les zones sud et ouest coûtera 567,35 crores de roupies et une fois l’approbation donnée, il faudrait trois à quatre mois pour lancer les services 4G dans ces régions. BSNL fait pression pour la mise à niveau car le déploiement pan-indien du réseau 4G par les entreprises indiennes est confronté à des problèmes.

Le retard de l’appel d’offres régulier de BSNL pour l’appel d’offres 4G est confronté à des retards de finalisation car le gouvernement a établi des directives selon lesquelles seul le «noyau domestique ou le noyau indien» peut être utilisé dans la construction du réseau.

Conformément à cette exigence, BSNL a lancé un appel d’offres pour l’achat de 50 000 sites et a émis une lettre d’intention à cinq fournisseurs : TCS, Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI. Cependant, certains problèmes techniques sont apparus, qui doivent être résolus.

Par exemple, en dehors de TCS, d’autres sociétés telles que Tech Mahindra, HFCL et L&T seraient confrontées à des défis avec leur partenaire principal Pertsol. Ces entreprises ont informé BSNL que la réalisation d’essais avec Pertsol pourrait ne pas être couronnée de succès. TCS, pour sa part, a suggéré 128 écarts dans les directives prescrites, qui, selon BSNL, pourraient compromettre ses perspectives commerciales et avoir un impact sur l’expérience client.

Compte tenu du scénario, le déploiement du réseau par les entreprises indiennes ne devrait pas se produire avant 18 à 20 mois, donc effectuer la mise à niveau à un coût minimal était le meilleur scénario pour BSNL dans l’intervalle.

La majorité du réseau de BSNL a été déployée par deux fournisseurs – Nokia et ZTE. Mais comme ZTE est une société chinoise et n’est pas enregistrée auprès de l’autorité compétente, BSNL ne peut pas passer de commande dessus. BSNL étant une entreprise publique, doit suivre les règles révisées des règles financières générales (GFR), qui interdisent aux entreprises chinoises de participer aux appels d’offres publics, à moins qu’elles ne soient enregistrées auprès de l’autorité compétente. Mais une commande peut être passée auprès de Nokia, pour laquelle NSCS a donné son accord.

« C’est le moyen le plus rentable d’étendre les services 4G et d’économiser des centaines de crores de dépenses d’investissement. L’ensemble de l’exercice de mise à niveau peut être effectué dans un délai très court de 3 à 4 mois sans perturber le réseau et les services existants », a déclaré Purwar dans la lettre au secrétaire des télécommunications, dont une copie a été vue par Financial Express.

L’exercice aiderait également BSNL à augmenter ses revenus, car la zone sud contribue à elle seule à environ 40 % de ses revenus globaux générés par les services mobiles. Purwar a souligné que les abonnés mobiles de l’entreprise sont confrontés à des problèmes de bande passante, ce qui a entraîné un énorme taux de désabonnement principalement en raison de la non-disponibilité des services 4G.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.